為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    TDR之亂 3案4名被告判刑定讞

    鄒官羽的律師楊舜麟（見圖）表示，金管會以財政部第九○○號公告不實認定TDR，因此到台北地檢署控告承辦官員偽造文書。 （律師楊舜麟提供）

    鄒官羽的律師楊舜麟（見圖）表示，金管會以財政部第九○○號公告不實認定TDR，因此到台北地檢署控告承辦官員偽造文書。 （律師楊舜麟提供）

    2023/05/18 05:30

    〔本報記者／台北報導〕台灣存託憑證TDR之亂愈演愈烈，目前有三案、四名被告被判刑定讞，合計刑期達十一年六個月、共四一九五天，都服刑完畢。其中一名被告鄒官羽認為金管會當年出具虛偽不實的公函，曲解財政部七十六年第九○○號公告之意，認定已將TDR列入核定為有價證券之範圍，成為他被判決有罪的關鍵。如果金管會官員涉犯偽造文書，因TDR被判有罪的被告極可能都將提出冤獄補償。

    TDR炒作案判刑定讞的被告包括：民國九十六年林英鴻買賣東亞科TDR，判刑三年四個月；民國九十九年鍾文智買賣聯環TDR，判刑一年八個月；民國一○○年鄒官羽和劉旭章買賣新傳媒TDR，各判刑三年二個月和三年四個月。

    根據定讞判決，鄒官羽於一○○年間和劉旭章共同炒作新傳媒TDR，觸犯證券交易法第一七一條第一項高買證券罪。劉旭章犯罪所得一○八八萬元全數沒收，鄒官羽則是賠八○○多萬元，還判刑定讞。

    至於林英鴻九十六年炒作東亞科TDR，檢方認為他於在證券交易所上市之有價證券，有意圖抬高或壓低集中交易市場有價證券之交易價格，自行或以他人名義，對該有價證券連續以高價買入及以低價賣出，依違反證交法判刑三年四個月。

    鍾文智則是買賣聯環TDR，犯證交法第一七一條第一項第一款之高買、低賣證券罪，被處有期徒刑一年八月。法界人士關注鄒官羽此案若確定金會官員涉犯偽造文書，等於推翻金管會以財政部第九○○號公函核定TDR之範圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    炒作TDR甫出獄／控金管會偽造文書 害人坐牢
    2023/05/18 05:30

    炒作TDR甫出獄／控金管會偽造文書 害人坐牢
    專家證人：900號公告管制未含TDR
    2023/05/18 05:30

    專家證人：900號公告管制未含TDR

    店面強勢回歸！投資人佈局時機到

    高雄鎮南宮仙公廟文昌文化藝術季 頒獎表揚20校508位學生
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播