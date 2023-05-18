TDR之亂 3案4名被告判刑定讞

鄒官羽的律師楊舜麟（見圖）表示，金管會以財政部第九○○號公告不實認定TDR，因此到台北地檢署控告承辦官員偽造文書。 （律師楊舜麟提供）

2023/05/18 05:30

〔本報記者／台北報導〕台灣存託憑證TDR之亂愈演愈烈，目前有三案、四名被告被判刑定讞，合計刑期達十一年六個月、共四一九五天，都服刑完畢。其中一名被告鄒官羽認為金管會當年出具虛偽不實的公函，曲解財政部七十六年第九○○號公告之意，認定已將TDR列入核定為有價證券之範圍，成為他被判決有罪的關鍵。如果金管會官員涉犯偽造文書，因TDR被判有罪的被告極可能都將提出冤獄補償。

TDR炒作案判刑定讞的被告包括：民國九十六年林英鴻買賣東亞科TDR，判刑三年四個月；民國九十九年鍾文智買賣聯環TDR，判刑一年八個月；民國一○○年鄒官羽和劉旭章買賣新傳媒TDR，各判刑三年二個月和三年四個月。

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根據定讞判決，鄒官羽於一○○年間和劉旭章共同炒作新傳媒TDR，觸犯證券交易法第一七一條第一項高買證券罪。劉旭章犯罪所得一○八八萬元全數沒收，鄒官羽則是賠八○○多萬元，還判刑定讞。

至於林英鴻九十六年炒作東亞科TDR，檢方認為他於在證券交易所上市之有價證券，有意圖抬高或壓低集中交易市場有價證券之交易價格，自行或以他人名義，對該有價證券連續以高價買入及以低價賣出，依違反證交法判刑三年四個月。

鍾文智則是買賣聯環TDR，犯證交法第一七一條第一項第一款之高買、低賣證券罪，被處有期徒刑一年八月。法界人士關注鄒官羽此案若確定金會官員涉犯偽造文書，等於推翻金管會以財政部第九○○號公函核定TDR之範圍。

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