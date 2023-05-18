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    專家證人：900號公告管制未含TDR

    郭土木教授以鑑定證人身分到高院作證，認為TDR是獨立商品，不是財政部七十六年第九○○號公告管制範圍。（取自輔大法學院網頁）

    郭土木教授以鑑定證人身分到高院作證，認為TDR是獨立商品，不是財政部七十六年第九○○號公告管制範圍。（取自輔大法學院網頁）

    2023/05/18 05:30

    〔本報記者／台北報導〕民國七十六年在證管會第二組擔任科員的郭土木，後來成為輔仁大學法學院長，在法學界具有相當份量，他以鑑定證人身分到高等法院作證指出，台灣存託憑證TDR是本國有價證券，因為「第一個發行，還有就是它的性質是獨立商品」，因此不是財政部（七十六）臺財證（二）字第九○○號公告管制的範圍。

    TDR之亂愈演愈烈，金管會解釋財政部（七十六）臺財證（二）字第九○○號公告，認定已將TDR核定為有價證券。但本案的鑑定證人郭土木教授，一一一年十二月九日到台灣高等法院作證，卻有截然不同的說法。

    郭土木證稱：財政部第九○○號公告是七十六年九月十二日證管會第二組發布的公文，當時我在二組擔任科員。因為當時還是動員戡亂時期，對於像有走私的這些外國有價證券，如果到我國境內不能無所管制、自由流通，外國的有價證券到我國境內如果有募集、發行、買賣行為，應該依照證券交易法的規定，才發布這個函，把它列入管制範圍。

    郭土木向法院解釋：因為台灣存託憑證是在台灣發行，已經不是原汁原味的外國有價證券，所以不是九○○號函所要涵蓋範圍。九○○號函指的是外國有價證券，就是國外發行的商品拿到台灣，受這個函的管制。台灣存託憑證在當時還沒有這樣的概念，主管機關應該沒有想到是後來的台灣存託憑證在裡面，所以應該沒有在這個範圍裡面。

    郭土木以專家論述，台灣存託憑證是表彰外國有價證券的一個商品，是外國股票放在存託機構，在台灣另外再發行新的一種有價證券，跟原來的外國股票已經不大一樣，股東權包括表決權，表決權的行使不一樣；它轉化到我們國內來，有質變跟量變的問題，已經是一個創新的innovation出來的一個商品。

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