還原時序 900號公告11年後 TDR才上市

金管會主張早在財政部（七十六）臺財證（二）字第九○○號公告就已核定TDR，但法界人士不以為然。（資料照）

2023/05/16 05:30

〔本報記者／台北報導〕台灣存託憑證TDR是否為我國《證券交易法》核定的有價證券？金管會主張早在財政部（七十六）臺財證（二）字第九○○號公告就已核定，但當年負責九○○號公告的輔仁大學法學院院長郭土木卻否定金管會的說法，他強調九○○號公告管制對象是原汁原味的外國有價證券，TDR非涵蓋範圍。

根據當年在證管會二組擔任科員、負責九○○號公告的輔大法學院院長郭土木高院證詞，民國七十六年還是動員戡亂時期，為避免外國有價證券引入我國後無所管制，為保障國人，才公告外國有價證券進入台灣也要受我國證交法的規範，其管制對象，是原汁原味的外國有價證券。

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根據郭土木解釋，TDR是我國的存託機構，在我國境內依據我國法令發行，已經不是原來的外國有價證券，而是獨立的商品，因此TDR並不是九○○號公告所要涵蓋的範圍。

郭土木更以時間序說明，TDR公告時，根本沒有台灣存託憑證這個金融商品，直到民國八十七年才出現第一檔TDR，所以民國七十六年的九○○號公告不可能含括十一年後才出現的金融商品，九○○號公告並沒有要核定TDR為證券交易法上有價證券的意思。

對於郭土木說法，法學界及專家也多主張，TDR為本國有價證券，並非外國有價證券，九OO號公告並未含TDR，因此TDR的核定欠缺授權法源。

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