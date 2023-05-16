TDR爭議 人權團權籲政府速修法

中華人權協會理事長高思博認為TDR法律定義不清，已侵害人權。（中華人權協會提供）

2023/05/16 05:30

〔本報記者／台北報導〕中華人權協會理事長高思博表示，台灣存託憑證（簡稱TDR）在證券交易法上的定義，牽涉刑事責任，因此法律一定要清楚明確，不容有模糊空間，否則會對人權造成嚴重傷害，呼籲政府應盡速修法。

事涉刑責 法律一定要清楚明確

高思博表示，自中華人權協會開始關注人權議題，已有非常多法律專家、學者、法學團體跟進，討論研究發現，在民國一○一年一月四日增訂證券交易法第一六五之二條，並公告實施前，TDR根本沒有納入我國證券交易法予以定義及規範。廣大參與證券市場的民眾一直蒙受TDR爭議，並遭主管機關以證交法的刑罰條文移送法辦，造成冤獄。

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對於目前TDR在證交法存在最大困難點，高思博認為，雖然證交法已增訂第一六五之二條，但明確性仍不足，導致仍有司法判決認為該條文並非TDR的規範依據，形成行政、司法不同解讀；監察院的調查報告更是表明法律的不明確有重大爭議，足以證明TDR爭議的癥結點，在於證交法關於有價證券的規範模式牴觸法律明確性原則。

針對金管會一直未修法的疏漏，高思博認為，主管機關在證交法未修正完備或合法核定TDR前，顯然不能對法律所未涵蓋的投資行為進行寬鬆解釋，甚至以事後的核定意思，強行回溯至民國七十六年的九○○號公告去處罰民眾，如此的法律操作已違反罪刑法定原則，及其核心內涵「禁止溯及既往」。

高思博說，有許多法學專家、金管會前官員等，呼籲推動TDR修法，監察院也對現行有關TDR的法律規範與實務認定，提出調查意見，認為違反憲法要求的授權明確性、法律保留原則及罪刑法定原則，呼籲主管機關確實檢討改善法制設計，更可見TDR爭議在通案上人權保障的必要性。

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