下士跌下拖車 遭電源車輾斃

空軍台南第一聯隊基地政戰主任邱首順沉重地說發生陳下士作業遭輾斃憾事，令同僚哀痛與不捨。（民眾提供）

2023/05/16 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕空軍第一戰機聯隊陳姓下士於前天晚間近八點半執行地面裝備拖動作業時，從拖車上掉落地面，慘遭後方拖帶的電源車輾壓過，部隊緊急送醫搶救，惜仍傷重不治。空軍司令部成立專案小組調查、釐清案情及究責。

據了解，一般空軍拖車沒有明確規定能乘坐幾人，但後方拖著軍用裝備時，正常要有一人坐在拖車後方看顧裝備狀況。前晚八點二十五分許，空軍台南基地內一輛拖車拖著電源車，陳姓下士坐在拖車的駕駛座後方，突然摔下地面，不幸被後方拖著的電源車輾壓而過，送醫搶救仍傷重不治。

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台南地檢署相驗後表示，陳姓下士的頭、胸、腹、腿部位都有輾壓傷併顱骨骨折，造成顱內出血及出血性休克死亡，傷勢相當嚴重。

空軍第一戰機聯隊政戰主任邱首順沉重地說，會配合憲兵、檢方調查，並全力協助家屬善後及撫卹；空軍司令部也已成立專案小組進行專案調查，後續如有調查結果，會向媒體說明。同時，空軍會針對此案做通盤檢討、精進工作流程，以防杜類似案件再發生。

從軍前是散打武術選手

邱首順說，陳姓下士是二○一九年入伍，因其表現優秀、又有留營意願，二○二一年升任士官，在營服勤工作良好、正常，發生憾事讓同僚們都感到很難過、不捨。

據了解，陳男從軍前還是散打武術選手，他在臉書曾寫下開始在台南空軍基地的新工作，可以看出來他對軍旅生涯充滿期待與嚮往。

空軍台南基地。（資料照）

十四日晚間作業時遭輾斃的空軍台南基地陳姓男下士的家屬到南市殯葬所了解陳下士遺體相驗情形。（記者王俊忠攝）

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