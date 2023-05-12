最高院院長吳燦退休前建言：法官賣肝 補員額不要斤斤計較

最高法院院長吳燦，將在五月底退休。（記者張文川攝）

2023/05/12 05:30

限量分案廢除 工作量激增

〔記者張文川、吳政峰／台北報導〕即將於本月底退休的最高法院院長吳燦昨天表示，他前年一月廢除最高法院長年的「限量分案」制度，上訴案件隨到隨分，法官收案量與工作量激增，法官成為賣肝的工作，「大法官釋憲的健康權好像對我們不適用」，希望司法院增補員額「不要斤斤計較，最高法院能好，司法才會好」。

吳燦說三年二月任內，點滴在心頭，自嘲「如同誤入叢林的小白兔」，最高院資源少，都在司法院手上，全台湧入最高院的案件量源源不絕，希望司法院正視最高院的困境，增補員額不要斤斤計較。

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司院：會依實際需求調整

司法院則回應，會依據各法院實際需求、可分配員額，進行合理調整。

吳燦任內最重要的改革，首推廢除法官限量分案制度，及創立全球僅見的民事三審移付調解制度，並增加審判量能、提高結案績效。

吳燦說，為了清理積案、確保當事人訴訟權益、促進司法效率、提升司法信賴，於二○二一年元旦廢除限量分案，將存科案件全部分出，全院法官共同承擔沉重的案件負荷，但仍期望司法院建立合理的訴訟制度，讓法官有合理的辦案量，人民也能得到品質更良好的裁判。

最高院統計，廢除限量分案後，年度終結案件數提高六千件，平均每月結案數增加二至六件，平均結案天數更大幅縮減約四成；但上訴案件源源不絕，五年間增幅逾三成，且案件類型越趨複雜，加上訴訟制度變革、法律修正，法官須花費更多精力心思研究案件。

前年三月實施的民事三審調解制度，至今已調解成立九十件，還有不少調解後撤告或撤回上訴，不乏纏訟多年、金額上億元者，創造雙贏結局，纏訟七年的台新金控與財政部的彰化銀行經營權之爭，也於去年八月調解成立，圓滿落幕。

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