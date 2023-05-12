全國首抽／新北候選國民法官150人

六十三歲季姓婦人供稱受不了家暴才殺夫，被依殺人罪起訴，全案依新上路的國民法官法審理。（資料照）

2023/05/12 05:30

再選出6名國民法官 審理6旬婦殺夫案

〔記者王定傳／新北報導〕六十三歲季姓婦人去年趁七十二歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，持菜刀、木棒及水果刀殺夫，她犯後自首稱長期遭受家暴才犯案，檢方今年三月依殺人罪嫌起訴，新北地院依據新上路的國民法官法審理，范婦昨開庭時認罪，合議庭從新北院備選國民法官「複選名冊」中，隨機抽選一百五十名候選國民法官；這是新法上路後，全國首度抽選候選國民法官的案件，未來將從中選出六名國民法官審理此案。

去年十一月卅日季婦殺夫後供稱，受不了家暴，情緒一次爆發才殺夫；警方調查，婦人從結婚至今共報案家暴十次，但在警方與社工人員關心詢問她是否要接受安置或聲請家暴令？婦人都在考慮後婉拒，直到案發前一個月再報案，才首度聲請家暴保護令。

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新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心表示，季婦及配偶的家庭暴力案有多次通報紀錄，季婦基於多重顧慮未選擇離開，社工最近一次與季婦會談是案發前一日，當時她自稱安全無虞，社工尊重其意願，未料仍發生憾事。

今年三月本案起訴、移審，法院先安排庭期，讓檢、辯協商訴訟進行的必要事項，昨再開準備程序庭，確認本案爭點等事項。

由於檢方偵查時，對犯罪事實等調查詳盡，亦有將季婦送醫進行精神鑑定，加上季婦坦承犯行，其律師僅爭執本案是否符合刑法五十九條「犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重」減刑空間，全案因此很快進入抽選候選國民法官程序，並抽出一百五十名候選國民法官。

未來，新北院將通知候選者到法院參加選任程序，並選出六名國民法官、四名備選國民法官，完成「宣誓」後，由審判長替國民法官們說明法律原則和審判程序（審前說明），才會開庭審案。

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