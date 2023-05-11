4次與警駁火都獲交保！漸凍症悍匪再度拒捕 中彈落網

現場查獲改造手槍、子彈，並在陳志明住處起獲大批改造槍械工具、防彈衣，不排除現場為槍械改造工廠，將持續釐清。（記者鄭景議翻攝）

2023/05/11 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安警分局偵辦一起溯源槍械案，發現一間槍枝改造工廠藏身在新北市新店溪州路民宅內，昨前往搜索時，已有四次拒捕及與警駁火紀錄、但靠著漸凍症屢獲交保或保外就醫的四十八歲嫌犯陳志明見警方上門，從二樓跳下試圖逃逸，還開一槍攻擊警方，警方還擊六槍，陳的腹部、右大腿各中一槍，警方無人受傷，陳被送往慈濟醫院急救，暫無生命危險。

據了解，個性兇悍、身背多案的陳男是出名的悍匪，早已不是第一次拒捕，二○○四年就曾持手榴彈與警方在板橋四川路住處對峙，警方找來陳妻溫情喊話，陳才軟化就逮；二○二一年陳又與警方在台北市西門町爆發槍戰被逮，但他出示漸凍症的診斷證明獲得交保後，重操舊業持續改槍。

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同年底陳被新北警方圍捕，他身手矯健爬窗脫逃，在屋頂、雨遮上逃竄頑強拒捕，警方對他開十一槍，陳大腿中彈才落網，被收押後仍靠著漸凍症保外就醫，又趁機脫逃被通緝。

去年陳駕車行經淡水區中山路時遇警攔查，陳拒檢倒車逃逸，撞倒檳榔攤老闆娘，警方先對空鳴槍，再對其轎車連開四槍，將陳拖下車壓制逮捕；此次陳又因涉槍砲案，被大安警分局緝捕，又向警方開槍，已是他第五次拒捕並與警駁火。

警方發現陳嫌住處各式改槍工具琳瑯滿目，有如改槍工作室，現場查獲改造手槍一支、子彈七顆，還有槍柄、槍管、槍機、狙擊鏡等零件和半成品，還有一整批改槍工具、防彈衣、子彈半成品以及毒品，詢後依槍砲、毒品罪嫌法辦。

資深刑警指出，陳個性兇悍，每次逮捕都耗費大量人力，卻靠著漸凍症屢獲交保或藉保外就醫脫逃，此次若又被司法輕縱，下次有員警受傷甚至喪命，誰能接受？希望司法別再輕易放人。

48歲毒品、槍砲通緝犯陳志明，過去19年來已經有4次拒捕與警方駁火的紀錄。（資料照）

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