忠孝碼頭女浮屍 生前遭性侵 兩度報案不成輕生 警遭批消極釀悲劇

2023/05/11 05:30

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市三重區忠孝碼頭四月廿二日發現一具女浮屍，死者生前曾兩度報案遭性侵，民進黨市議員卓冠廷昨質疑，警方以死者改過名、證件不全為由未成案，製作筆錄無社工陪同，消極作為釀成悲劇。市長侯友宜回應，基於職權分立，無法知曉每件案子的細節，將嚴正要求警方檢討有無疏失或效率不佳，絕不能發生報案電話無人接聽的情況。

不成案未掌握行蹤

卓冠廷指出，四月十八日清晨五點，受害人由母親陪同報案遭性侵，當日赴醫院驗傷，因更改名字證件不齊全不成案，隔天凌晨二度報案，竟無社工陪同，情緒崩潰離去，警方未持續與被害人聯繫、掌握行蹤，時隔數日成冰冷遺體，他批評警方態度消極，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

請繼續往下閱讀...

警：有性侵通報

警察局長廖訓誠表示，四月十八日被害人由母親陪同報案後前往醫院驗傷，因更名證件不齊全，院方要求補齊，被害人返家後未再返回醫院，隔天被害人再次報案，員警開立報案證明後，被害人已成年，表達不需要社工陪同，製作筆錄時稱精神狀況不佳、另有要事離開，期間員警試圖聯繫未果，但均有向社會局完成性侵案件通報，並非議員所稱「不成案」及「不聯繫」。

卓冠廷另揭露，一名未成年女學生與網友視訊，遭截圖裸照威脅，致電警察局婦幼隊卻無人接聽，在律師協助撥打一九九九，接線人竟要她自行赴派出所報案，事隔數月無下文，離譜的是，加害人還找到受害女學生的聯絡方式，警方迄今未破案，直批態度消極。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法