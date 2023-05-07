北市警掃黑打詐 10天逮157人

北市刑大偵一隊逮獲郭姓嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

2023/05/07 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕現今不少新生代黑幫的犯行轉型，搞詐已成「主業」，警方全力展開掃黑、打詐二合一行動，其中台北市警察局自四月廿五日至五月五日執行「靖城掃黑結合打詐專案」，共計查獲詐欺集團十七件、逮捕一五七人，查扣不法所得二一一八萬餘元，並成功攔阻詐騙案件三十件，減損一四五九萬餘元，成果斐然。

阻詐30件 減損一千多萬元

台北市警察局表示，鑑於國內詐騙案件猖獗，行政院五月四日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領一．五版」，警政署亦於五月五日舉辦「全民防詐 藝起發聲」活動，希望從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向，徹底解決詐欺犯罪問題。

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有鑑於此，台北市警察局局長張榮興日前特別指示所屬，近年不法組織經常以從事詐欺犯罪謀取不法利益，專案期間以掃蕩黑幫為首要，併進打擊詐欺犯罪。

為期十天的專案期間，清剿破獲的重大刑案包括：北市刑警大隊偵一隊本月四日拘提郭姓詐騙集團成員，郭開車衝撞警方偵防車，員警開槍制止後，擊破車窗噴辣椒水將其制伏，現場查扣大麻、海洛因等毒品。

一名金融界大老的卅二歲兒子，捲入天道盟美鷹會賭場數百萬元賭債糾紛，被對方率人在北市東區街頭擄走，載到林口鐵皮屋虐打討贖，該金融界大老交付四百萬現金贖人，兒子才獲釋；北市警方三日收網，拘提涉案的劉姓賭場負責人等五男到案。

王姓節目製作人遭槍擊，北市警方上月廿八日赴新北新莊、三重及澎湖馬公等處緝獲十一名嫌犯到案，查扣子彈三十五顆，嫌犯雖無幫派註記，但參與人數眾多且製造斷點，顯示縝密計畫，應與幫派利益糾葛有關。

警方現場查扣大麻、海洛因、安非他命等毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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