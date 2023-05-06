軍審、普通法院有罪認定不同 可提再審／憲法法庭新創再審事由

憲法法庭書記廳廳長許辰舟與司法院發言人張永宏說明112年憲判字第6號判決。（記者吳政峰攝）

2023/05/06 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓男子一九九七年服役擔任一兵時，涉與陳姓男子共同飛車搶奪，被軍事法庭判刑五年確定，不具軍人身分的陳男則獲普通法院判無罪。王男質疑「軍事審判法」違反平等權，聲請釋憲，憲法法庭昨做成一一二年憲判字第六號判決，宣告合憲，但新創再審事由，讓王男可以提起再審。

憲法法庭透過判決方式，新創獨立再審事由，亦即在同一事實下，共同正犯若分受軍事審判有罪、普通法院判無罪，因事實認定兩歧，基於無罪推定、罪證有疑利歸被告，有罪確定的軍人可聲請並開啟再審，不受刑事訴訟法拘束，才能避免冤抑，有效保障軍人訴訟權，以符合憲法正當法律程序原則公平審判的要求。

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至於軍事審判法第一八一條第五項規定「當事人不服高等軍事法院宣告有期徒刑之上訴判決者，得以判決『違背法令』為理由，向高等法院提起上訴」，但不包含「事實認定錯誤」情形，憲法法庭認為，審級救濟制度的規劃設計，屬於立法形成範圍，應予尊重，判決此法條合憲。

一九九七年五月十五日，時為一兵的王男被控於休假期間騎機車載著陳男，在高雄鳳山瑞竹路上，飛車搶奪一名女騎士，得手後加速逃逸，被害人從後追趕記下車牌報警，警方當晚十時四十分許逮獲王男，移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

王男因具軍人身分，移送軍事法庭審理，國防部高等軍事法院高雄分院依共同搶奪財物罪，處刑五年。王男上訴，依軍審法規定，由高等法院高雄分院承審，但因軍審法規定只有判決「違背法令」才受理上訴，不包含「事實認定錯誤」，二○○一年駁回上訴。

同案陳男則由普通法院審理，高雄高分院以被害人可能記錯車牌為由，判陳無罪，二○○四年確定。

王男不滿自己有罪、陳男卻無罪，質疑軍審法違反平等權，未保障人民訴訟權，聲請釋憲。憲法法庭昨諭知，可於判決送達卅日內，向高雄高分院聲請再審。其他類似情況案件亦可比照辦理。

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