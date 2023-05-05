自傷雙眼近盲 詐保32萬須繳回

林男持醫師診斷證明，分別向兩家保險公司申請理賠，才剛拿到卅二萬五千零三元的失能理賠金，即被保險公司察覺異狀。（資料照）

2023/05/05 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕曾自傷眼睛詐保而被判刑一年的蔣姓男子，遊說缺錢的林姓男子投保總額達四千五百五十萬元的高額壽險，再指示林每天點兩滴成分不明的眼藥水，自傷雙眼詐保；林男照做後雙眼近盲，卻只拿回卅二萬元失能理賠，還被察覺異狀的保險公司提告；台北地檢署認定二人涉詐保，昨依詐欺罪起訴二人，建請法院宣告沒收不法所得。

投保總額高達四千五百萬

檢方調查，蔣男得知擔任汽車銷售業務的林男急需用錢，協議由林男自傷雙眼詐保，承諾事成後，將分一千萬元給林男；蔣男則負責提供成分不明的眼藥水，遊說林男每天點兩滴，使醫師誤認其雙眼視力急速惡化，藉此申請高額的保險理賠金。

請繼續往下閱讀...

兩人為拉高保險理賠額度，商議由林男成立空殼公司並掛名負責人，藉此抬高林男的身價後，再分別向兩家保險公司，投保總額達四千五百五十萬元高額壽險及失能險。

二○二○年三月，蔣男將成分不明的眼藥水交給林男，林則依照蔣男的指示，每天點兩滴，使其雙眼視力在短短的四個月內，從輕度近視的零點九，快速衰退至視距剩不到卅公分的零點零一以下。

同年八月十七日，林男持醫師診斷證明，分別向兩家保險公司申請理賠，才剛拿到卅二萬五千零三元的失能理賠金，即被保險公司察覺異狀，因此吃上詐欺取財及詐欺取財未遂官司。

還被起訴 得不償失

檢方勘驗林男的投保資料，認定其涉嫌與蔣男合謀，藉著自傷雙眼詐取高額的保險理賠，因此將兩人起訴，並建請法院沒收卅二萬餘元的不法所得；最終，林男不僅雙眼視力嚴重受損，理賠金也被認定是不法所得而須如數繳回，實在得不償失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法