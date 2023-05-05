涉持酒瓶砸死女友 韓籍男收押

金姓韓籍男子涉在台殺害女友，高雄地院裁定收押。（資料照）

2023/05/05 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕卅一歲韓籍李姓女子到高雄自由行卻在商旅房間暴斃，檢警鎖定同行的金姓男友涉殺人重嫌，但第一次聲押金男時卻因罪證不足，法官裁定十萬元交保；檢警鍥而不捨追查，發現金男謊話連篇，又查出李女後腦的鈍挫傷形狀與飯店房間裡查扣的高粱酒瓶相符，高雄地檢署根據發現的殺人新事證，複訊後再度對金男聲押，晚間雄院裁定羈押。

原僅交保 檢警再查出新事證

韓國籍李姓女子與卅二歲金姓男友來台自由行，上月廿四日返韓前一天，突然暴斃倒臥在高雄市某商旅房內地板，檢方會同法醫勘驗，發現李女顱內出血，並在地板發現兩滴血漬，當場逮捕同行的金姓男友，懷疑他涉嫌行凶；廿七日檢方訊後依殺人罪向法院聲押，但法官認為罪證不明確，最後裁定十萬元交保，諭知限制出境出海及住居，要求他每週一到派出所報到。

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死者多次被男友打到鼻青臉腫

據悉，檢警第一時間辦案受挫但不氣餒，查訪發現金男說自己跟李女交往四年多來感情很好，只有曾經為了結婚的事吵架，但這部分說詞被李女的韓國友人打臉，李女的韓國友人曾聽李女抱怨自己被金男多次家暴，還曾經出示被打到鼻青臉腫的自拍照給友人看。

遇害前房內傳出激烈碰撞聲

此外，李女後腦出現的鈍傷，法醫也清楚表達不可能是跌倒所造成，經比對當時在旅館房間內的證物，發現李女後腦的致命傷與查扣到的高粱酒瓶外形相符；據了解，李女遇害前，房間內曾傳出激烈的碰撞聲，並疑似想要對外求援，這部分證據也納入新發現的事證。

雄檢昨上午二度複訊金男，金男對案情仍避重就輕，訊後再度聲押金男，高雄地院法官認為金男涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，裁定羈押。

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