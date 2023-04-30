進擊的主婦 反「套殺」車手

邱姓車手冒充「理專」，邱姓婦人沒上當，還跟警方聯手設局逮人。 （民眾提供）

2023/04/30 05:30

與警連手 拍成堆現金照「騙 」

〔記者王捷／台南報導〕家庭主婦往往是詐騙集團眼中的肥羊，但台南市五十歲邱姓婦人，卻和警方聯手套中詐團車手。她在投資群組遇到詐團成員誆稱投資款四百七十萬元須面交，她想起曾看過南市第二警分局海安派出所的阻詐新聞，打電話洽詢派出所，確認是遇到詐團後，配合警方演出，請銀行拍攝成堆的現金照片取信騙徒，引誘冒充「理專」的邱姓車手現身取款，被警方圍捕落網，台南地院裁定羈押邱男。

現身取款被警逮捕 收押

邱婦因丈夫有筆退休金，她打算拿來投資，近期加入LINE投資群組，遇到冒充「投資經理」的詐團歹徒，對方提出低風險、高報酬的投資方案吸引邱婦，得知邱婦有大筆存款，誆騙她稱為了謹慎起見，大筆投資款最好面交比較安全，會指派「理專」跟邱婦見面以確認投資款項。

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對方要她交出大筆存款投資，邱婦起疑，想起情況和她曾看過的南市第二警分局的阻詐新聞相仿，於是主動跟警方連絡，確認理專應是車手，她決定配合警方繼續扮演肥羊，把車手釣出來。

車手連換三處見面地點

但車手相當謹慎狡猾，說要先看到現金，警方為了降低車手戒心，情商銀行暫借現金拍照，由邱婦傳給車手看。車手連換三處見面地點，先後約在咖啡廳、速食店，最後改在超商見面，邱婦拿著警方準備的裝著假鈔、茶葉的袋子赴約，待邱男一拿到袋子，埋伏員警即一擁而上逮人，依詐欺、組織犯罪等罪移送南檢聲押獲准。

為了讓車手放下戒心，邱婦還請銀行領出現金讓警方拍照。（民眾提供）

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