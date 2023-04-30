弘仁會兩組長收押 「攏某郎啊」

新北警察局專案小組，昨將連環槍擊案幕後主使，弘仁會中和組大哥林京履、保鑣杜紹綸移送新北地檢署複訊；圖為第三波掃蕩查獲的刀械、棍棒等證物。（記者吳仁捷攝）

2023/04/30 05:30

〔記者吳仁捷、吳政峰／新北報導〕警方接連押解擔任竹聯幫弘仁會中和組長的大哥「鯨魚」林京履，逮捕弘仁會弘生組長簡維佑，以及數十名幫眾後，涉及連環槍擊案的弘仁會兩分組，幾已被檢警滅組；新北市警方昨中午將林男移送新北地檢署，新北檢由主任檢察官楊景舜統籌調派檢察官陳力平、吳姿穎組成專案小組偵辦，檢察官複訊到昨晚，認定林京履涉犯組織犯罪、詐欺、洗錢、恐嚇等罪，有逃亡、滅證、勾串、反覆實施犯罪之虞，向新北地院聲押禁見獲准。

全案已押八人 收容六人

至於警方第三波收網時逮捕移送的十四名弘仁會分子，其中弘生組長簡維佑、中和組副組長陳建銘、詐團帳房吳榮展、中和組藏槍小弟蘇庭毅等四人，檢方昨稍早也以涉嫌槍砲、組織犯罪等罪嫌，向法官聲押禁見獲准。全案至今已收押八人、收容六人。

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鯨魚不認是弘仁會分子

警方專案小組昨訊問二十三歲林京履、二十二歲保鑣杜紹綸時，林矢口否認犯案，辯稱對槍擊案完全不知情，沒有唆使、更不認識簡維佑、陳建銘，他甚至不承認自己是弘仁會分子，出境只是單純旅遊；警方試圖突破其心防，他苦笑說「攏某郎啊（都沒人了）」，似乎透露已知道警方對弘仁會的澈底清剿行動。

新北市刑警大隊大隊長蕭瑞豪表示，林京履是雙北、土城當舖三件槍擊案的靈魂人物，但偵訊時避重就輕，僅承認座車遭開槍，他被押解回台時身上有六萬元現金。專案小組對林的辯詞不意外，而以目前掌握的事證，認定林和簡維佑二人是弘仁會教唆、策劃槍擊案的兩大咖。

據了解，林京履廿日搭機潛逃馬來西亞吉隆坡，一落地就被大馬警方留置調查，送交移民局收容等待遣返，但他出國前疑有準備，留置期間即聘請兩位馬國律師，質疑當局為何不讓他入境，所幸其企圖未得逞，最終馬方同意我方將他押返偵辦。

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