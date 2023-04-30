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    要命的阿翔 恐遭兩黑幫報復／釀新北連環槍擊 害2堂口遭剿

    竹聯幫弘仁會中和組長林京履「鯨魚」（中）被收押。（記者吳仁捷攝）

    竹聯幫弘仁會中和組長林京履「鯨魚」（中）被收押。（記者吳仁捷攝）

    2023/04/30 05:30

    少年車手 行蹤成謎

    〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警追查雙北三起槍擊案迄目前，認定會讓竹聯幫弘仁會、華山幫展開連環開槍報復的起因是，十七歲少年「阿翔」先向華山幫的土城巨新當舖借數十萬元高利貸無力償還，加入弘仁會擔任詐騙集團的車手，趁機黑吃黑暗摃詐款後拿去還債，造成兩幫誤判「阿翔」是對方臥底或對方的人而引發，警方連日來逮捕三十名涉案人，並有三人投案，但發覺「阿翔」行蹤成謎，憂心他被列為報復對象，正全力尋找他，也透過管道勸其盡速出面釐清全案，以確保安全。

    警籲速出面釐清案情

    警方初始追查槍擊案起因，研判坊間傳出是「阿翔惹的禍」，有可能只是黑幫對外放話的煙霧彈，但持續追查下來，發覺阿翔今年二月曾在台北市領取兩百萬元「監管贓款」時被逮，當時警方還以假鈔釣出他，可見他與弘仁會的詐團確有關係，擔任車手也是事實。

    據指出，阿翔國中畢業後未再升學，因沉迷網路簽賭，積欠數十萬元賭債，到華山幫的當舖借錢，還不出來頻遭追債，經朋友引介加入專做詐騙的弘仁會中和組，在組長「鯨魚」林京履旗下擔任收款車手，雖可按比例最高收取數萬元酬勞，但仍無法償還當舖利滾利、逼近百萬元的高利貸，他因此暗槓經手的款項，每次Ａ走數萬元，幾次下來被詐團上線盯上，進而引起「層峰」關切，派人跟蹤阿翔，發現他多次進出巨新當舖，懷疑他是華山幫的臥底。

    「鯨魚」向華山幫一名大哥嗆聲要求還錢，該名大哥否認阿翔與該幫有關，反認為阿翔是對方的人，兩幫種下嫌隙，導致互相報復開槍。

    警方起初得知阿翔這個人，認為是涉及黑吃黑、侵吞詐騙贓款的基層，後來查悉的確可能是引發槍擊案的關鍵人，欲進一步找他出面時，阿翔音訊全無，但也不排除他自知捲入詐騙案，有案在身不敢出面。

    因情勢演變，阿翔已成黑幫眼中「要命的阿翔」，恐有遭到報復之虞，故警方已加強力道，設法盡速找出阿翔到案釐清案情。

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