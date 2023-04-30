百公斤女為２千「坐死」弱女 判九年半

桃園地方法院依傷害致死罪，判處黃姓女子9年6月有期徒刑。（記者周敏鴻攝）

2023/04/30 05:30

小隻女多處骨折 休克亡

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市游姓女子積欠黃姓女子兩千元，去年九月十四日晚間，游女到黃女住處商討債務，雙方一言不合爆發衝突，體重逾一百公斤的黃女毆打體重不足五十公斤的游女，再騎坐在游女背上，導致游女身體多處骨折，還因血胸、肺部挫傷而休克致死；桃園地方法院一審判決，依傷害致死罪將黃女判處有期徒刑九年六月。

檢方起訴指出，五十歲黃女與游女當晚討論如何還債的過程中，黃女突然暴怒，先揮掌拍打游女，再拿衣架抽打對方，致游女臉面、雙手、上半身都有傷勢，黃女之後再將游女拉倒，游女趴在地上，黃女騎坐於游的背上施以重壓。

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游女禁不住重壓，當場昏迷，黃女驚慌地將游女移到住處的社區中庭棄置，躲回家中，其他住戶隔天清晨七時發現游女時，她已無生命徵象。

警方追查到黃女涉案，她也坦承罪行，檢方起訴指出，黃女的體重超過百公斤，瘦弱的游女承受不了重壓，導致身體多處骨折、血胸、肺挫傷，引發低血容性休克死亡。

檢方認為黃女並沒有置游女於死地的犯意與故意，依傷害致死罪起訴。

桃園地院審理後認為，黃女僅坦承部分故意傷害犯行，否認傷害致死罪，審理期間未與死者家屬和解或賠償，犯後態度未顯良好，依傷害致死罪判處黃女九年六月徒刑。可上訴。

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