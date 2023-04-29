分配廠商得標 台電經理被起訴

台電經理收賄護航綁標遭橋頭地檢署起訴。（記者蔡清華攝）

2023/04/29 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕台電公司高屏營運處彭姓經理，涉嫌收受七家廠商賄賂、回扣四百五十五萬多元，幫忙「喬」廠商分配標案，使廠商不法獲利高達五一九○萬餘元；橋頭地檢署依貪污治罪條例、政府採購法起訴彭與廠商等九人，向法院聲請沒收查扣的二一八八萬元。

橋頭地檢署指揮調查局南部機動組，今年一月發動搜索台電高屏營運處，傳喚調度中心彭姓值班經理到案，掌握彭姓經理向七家廠商拿錢的不法事證。檢調追查，彭任職資控組經理期間，向七家廠商共十五人收受回扣及賄賂，金額達四百五十五萬餘元，向法院聲請羈押禁見彭與林姓、王姓廠商獲准。

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經查，彭對台電SCADA自動化監控系統相關標案的規格及預估價格有最終決定權，收取廠商回扣及賄賂後，喬廠商就特定標案不競爭投標，以便讓行賄廠商順利得標；彭於標案公告前洩漏投標資訊、預估價格等給特定廠商，讓特定標案於第一、二次開標均僅有一家投標，廠商得以極接近底價的價格承攬。

檢方發現，涉案廠商標比幾乎接近百分之百，彭護航使廠商的利潤最大化，其中五家廠商協議分配投標台電鳳山、台南、屏東、雲林、新營、嘉義等營業處的標案而不用競爭，涉犯政府採購法妨害投標罪，標案數達十一個，以同業利潤標準九%計算，估計廠商不法獲利所得達五一九○萬餘元。

檢察官昨偵結起訴彭等九人及七家廠商法人，向法院聲請沒收扣案的彭與廠商的不法所得二一八八萬餘元。

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