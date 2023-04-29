黑幫狂掃感冒藥 煉1.6億安毒

警方查扣五十多款的大批鼻炎、感冒藥，及假麻黃素近四公斤等贓證物。（記者邱俊福攝）

2023/04/29 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕屏東不良幫派組合分子劉姓、厲姓男子，涉嫌籌組製毒集團，旗下成員騎機車、駕車於西台灣各地藥局，瘋狂收購有假麻黃素的鼻炎、感冒藥錠、膠囊，再轉往屏東製毒工廠，提煉成安非他命毒品，刑事局偵四大隊第一隊陸續逮捕劉、厲與成員等九人送辦，查扣上百萬顆藥錠與膠囊，初估可製成黑市價格一億六千萬元的二百公斤安毒。

南北大收購 運往屏東製毒

警方調查，四十二歲劉男與卅五歲厲男，為混跡屏東地區的不良幫派份子，共謀利用有假麻黃素成分的鼻炎與感冒藥錠、膠囊，提煉成安毒牟利，但因每家藥局每人限制只能購買兩盒，便從去年四月至九月，指揮旗下成員分成兩組，一組從台北市到新竹沿線風雨無阻騎乘機車到各藥局收購，另一組則從苗栗到台南駕車沿路收購。

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成員將收購的藥錠、膠囊，以每顆賺三元利潤，賣給居中的成員，居中成員再拿到桃園市劉嫌的租屋處集中，每顆賺取一元，最後劉嫌將藥錠、膠囊移轉到屏東的透天厝，交由厲男提煉毒品。

警查扣上百萬顆藥 逮九人

警方據報於去年九月展開查緝，至本月共執行三波收網行動，逮捕劉、厲與旗下成員共九人到案，查扣五十多款藥錠、膠囊，初估逾一百萬顆，以及提煉出來的假麻黃素近四公斤、現金八十五萬元、子彈六顆、藥錠去膜機、攪拌機等贓證物。

警方表示，該集團在五個月的收購期間，第一層向藥局收購的成員每月利潤約十萬元，中間人月入上百萬。警詢後依毒品罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後聲押劉、厲二人獲准，其餘交保候傳。

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