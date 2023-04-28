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    里長︰住戶驚恐 周邊大廈上千戶 專家︰疑地質擠壓 土石被帶走

    新竹縣竹北市莊敬六街昨天突然崩陷出現天坑，一 輛停在路邊車格上的特斯拉轎車，整輛車墜落坑洞 裡。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市莊敬六街昨天突然崩陷出現天坑，一 輛停在路邊車格上的特斯拉轎車，整輛車墜落坑洞 裡。 （記者廖雪茹攝）

    2023/04/28 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路共發生五次坍塌，是否與開挖地下室有關，尚待檢察官進一步查明；昨天出現天坑的莊敬六街社區大廈有二十樓四百戶，住戶們人心惶惶，深怕地下水流動使土壤一直流失，甚至危及大樓的結構安全。

    新竹縣政府工務處長江良淵表示，「豐采520」建案地下室開挖六層，目前已挖至第六層約二十五米深，正在施作筏式基礎，進度超過八十％幾近完工。昨深入地下室檢視，檢察官已指定新北市土木技師公會鑑定，待報告出爐始能對外說明。

    中華大學土木工程學系兼任特聘教授張奇偉表示，道路的路基原本有回填土石級配後鋪設瀝青，卻出現坑洞土石被掏空，除因瀝青鋪面不厚並有重物輾壓之外，勢必有某種原因造成擠壓而使土石被帶走。因他僅是初步檢視坍塌現場外觀，沉陷原因尚須進一步調查才能確定。

    建案當地的竹北市十興里長毛振福表示，「豐采520」位於自強北路（一一七號縣道）、勝利一路、勝利二路與莊敬六街間，勝利二路、莊敬六街陸續發生坍塌，民眾十分擔心車水馬龍的主要幹道自強北路是否也會塌陷，且周邊社區大廈林立至少上千戶，希望相關單位儘快對外說明安定民心。

    新竹縣議員蔡蕥鍹說，莊敬六街坑洞旁的社區大廈有二十樓四百戶，現在住戶們人心惶惶，深怕地下水流動使土壤一直流失，道路會再度坍塌，不僅進出家門都有生命危險，甚至可能危及大樓的結構安全，要求新竹縣政府維護居民的安全，也有居民提議聯合住戶對建商提告。

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