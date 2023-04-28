竹北蛋黃區「天坑」5度坍塌 縣長挨批放水

新竹縣竹北市莊敬六街昨天突然崩陷出現天坑，一 輛停在路邊車格上的特斯拉轎車，整輛車墜落坑洞 裡。 （記者廖雪茹攝及翻攝）

2023/04/28 05:30

議員歐陽霆︰縣長對累犯建商不避嫌 選舉用豐邑接待中心作競選總部

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣竹北市蛋黃區的勝利二路，疑因豐邑建設「豐采520」建案施工有問題，去年迄今年初已四度發生路面坍塌，建商被函送法辦，沒想到建案另一側的莊敬六街，昨天也突然崩陷出現天坑，一輛停在路邊車格上的特斯拉轎車整輛車墜落坑洞裡，所幸無人受傷；附近居民人心惶惶，不知哪天會不會發生更嚴重地面塌陷危機。民代抨擊該處建案周邊五度塌陷，就是新竹縣政府縱容所致，縣長楊文科勒令停工完，是否又要放水復工？

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縣長楊文科再度指示勒令停工

楊文科昨再度指示勒令停工，縣府工務處與新竹地檢署檢察官、土木及大地技師會勘現場，並進入地下室調查。

居民︰該路段車流量大 安全受威脅

該建案位於竹北市莊敬六街、勝利二路、自強北路區塊，昨天出現的坑洞長約十公尺、三公尺、深三公尺。緊鄰坑洞的社區住戶表示，昨凌晨五點聽到一聲巨響，上午九點半即出現坑洞。居民潘先生說，該路段車流量大，人車安全深受威脅，非常擔心還會在附近其他路面塌陷、或同路段再度塌陷。

民進黨新竹縣議員歐陽霆痛批楊文科十個月內說了五次「勒令停工，全面調查」，每次都是風頭過了再度復工，縣長對於累犯建商絲毫不避嫌，選舉時還直接用豐邑的接待中心作為競選總部。時代力量立委邱顯智也批，五度塌陷就是縣府縱容所致。

縣府工務處表示，「豐采520」建案周邊道路分別在去年六月、七月、八月、十月、今年一月及昨天坍塌五次，至今勒令停工三次，兩次依建築法對起造、承造及監造人各罰款三萬元，縣府已於去年八月函送新竹地檢署偵辦。

工務處長江良淵表示，已封鎖周邊道路，派員至旁邊建物地下室確認外牆狀況，目前外牆初步判斷完好，應沒有影響該建築結構，仍會持續監測。

江良淵指出，去年了解坍塌原因，建商認為是地下室開挖到地下三、四樓深度，超出附近地下水位高度，開挖抽水時帶走一些地下的土砂造成地層下陷，建商以混凝土灌漿補強，竹北市公所會勘認為達到安全標準而同意復工，這次主因看來應還是地下水被抽取太快造成；由於該處過去為市地重劃區，土質皆是回填，當時是否夯實或做好地質穩定，須進一步了解。

住戶︰之前塌了4次 只開罰2次

附近住戶不滿說，昨天之前已塌了四次，縣府兩度行政開罰總加起來才十八萬元，對建商來說根本不痛不癢，難怪建商肆無忌憚，補救工作也恐是虛應故事，才會不斷坍塌。

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