顏寬恒遭起訴 雲縣議長貪瀆案進度引關切

2023/04/28 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國民黨前立委顏寬恒涉嫌用人頭詐領助理費，被依涉嫌貪污治罪條例起訴，雲林政壇昨天議論紛紛，認為可望加速雲林縣議員集體收賄貪瀆案的速度，該案涉及雲林縣議會議長沈宗隆及縣議員許留賓、黃文祥、王又民等人，但尚未起訴。

顏寬恒沙鹿豪宅案三月底被台中地檢署傳喚後以一千萬元交保，檢方以顏寬恒夫妻涉嫌竊佔國有地並且假交易，依竊佔罪、使公務員登載不實罪起訴，更延伸案外案，因涉嫌詐領助理費，以貪污治罪條例起訴。

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雲檢偵辦達德風電集團涉嫌行賄案，三月八日就對議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥等人展開搜索，認為達德集團涉嫌透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，行賄沈宗隆等人共計二千六百餘萬元，沈更因案遭收押。

該案涉案議員四人，雲檢目前正依違反貪污治罪條例偵辦中，如果起訴甚至判刑定讞、且附帶褫奪公權，將有多名議員遭解職，更衍生遞補問題，地方政壇高度關注。

政壇人士認為，往年貪凟案因可上訴最高法院，通常會拖上幾年，有些甚至直到任期結束也不見得審結，期待遞補的「落選頭」參選人望穿秋水，不過，顏寬恒貪瀆案件迅速起訴，檢調單位似有意在總統大選前加快貪瀆等案件審理速度，以建立人民對司法的信心，雲縣議員集體貪瀆案偵辦進度可望加速。

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