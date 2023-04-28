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    首頁　>　社會

    酒駕未服刑參選 番路鄉代當選無效

    2023/04/28 05:30

    〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉鄉民代表林朝新因酒駕觸犯公共危險罪被判刑兩個月確定，尚未執行，依「公職人員選舉罷免法」規定不得登記參選，仍於去年八月三十一日違規登記參選番路鄉第二選區鄉民代表，嘉義地檢署以資格不合當選無效為由，提起民事當選無效之訴，嘉義地方法院昨判決當選無效。

    法院審理時，林朝新以選罷法第二十六條、第二十九條第一項及第一二一條第一項規定侵害人民參政權，請求停止審判並要聲請釋憲等理由抗辯，主張他依法向嘉義縣選舉委員會登記參選，經認定具候選人資格、民意選舉而當選，依誠信原則當選，應受法律保護。

    法官則認為，選罷法規定，如登記參選時已經服刑完畢，仍得參選登記，沒有剝奪人民參政權利，沒必要聲請釋憲；林男自行填載候選人登記申請調查表時，表明沒有選罷法及相關法規所定的候選人資格消極要件情形，對其參選資格不符有重大過失，縱使縣選委會對候選人消極資格審查認定有誤，林男主張「本於誠實信賴之保護，原告不得再提起當選無效之訴」等語，並不可採。嘉義縣選委會表示，因該案並非賄選或妨害選舉被判當選無效，未被褫奪公權，若二審當選無效定讞，不會遞補。

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