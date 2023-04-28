招募出國詐騙 可判7年

立法院司法及法制委員會昨初審通過「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」。（記者謝君臨攝）

2023/04/28 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕為防國人被騙到國外受害的「柬埔寨豬仔」事件再度發生，立法院司法及法制委員會昨初審通過「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，增訂意圖使他人出我國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，最重可處七年有期徒刑、併科兩千萬元罰金；招募對象未滿十八歲，加重其刑至二分之一。本次修法也加入「選舉排黑條款」，涉組織犯罪被判處有罪確定，不得參選公職。

防「柬埔寨豬仔」案重演 修法重懲

現行規定招募他人加入犯罪組織者，處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。行政院提案指出，鑑於近來犯罪組織招攬國人赴柬埔寨、杜拜等國從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削、甚至摘除器官等案件頻傳，因此修法嚴懲。

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初審條文規定，意圖使人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科兩千萬元以下罰金；成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯上述罪行者，加重其刑至二分之一。

涉組織犯罪「有罪」確定 不得參選公職

此外，現行規定犯組織犯罪，獲判「有期徒刑以上之刑」確定，不得登記為公職人員候選人，修法改為「有罪」確定就不得登記為候選人。立法院民進黨團總召柯建銘於會中解釋，宣告免刑、緩刑者亦屬有罪範圍，同樣不得登記參選公職。

初審條文並增訂，具公務員身分或經選舉產生的公職人員，若犯組織犯罪、招募他人加入犯罪組織、資助犯罪組織等行為，加重其刑至二分之一；修法還擴大沒收範圍，徹底剝奪組織犯罪的不法所得。

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