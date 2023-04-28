涉內線交易 國產建材前董座林孝信等3人起訴

國產建材前董事長林孝信涉及內線交易，昨被檢方起訴。（資料照）

2023/04/28 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕實際掌握國產、中興保全、承信等公司經營決策的國產建材前董事長林孝信、時任中興保全副董事長的林孝信次子林建涵，以及國產董事林泰宏等三人，涉嫌在國產處分孫公司福建水泥資產，內部人禁止交易股票期間，以及買回國產庫藏股期間，分別涉及內線交易，台北地檢署昨將林孝信等三人起訴。

3人繳回不法所得

檢方查出，林孝信分別於國產處分福建水泥資產，以及國產實施買回庫藏股期間，涉嫌兩次內線交易，犯罪所得合計二百四十五萬二千一百廿元，考量其犯意各別，建請法院分論併罰；林泰宏犯罪所得僅一萬九千三百元，的犯罪所得更少，林建涵只有一○六元，檢方考量三人均已繳回不法所得，建請法院減輕其刑。

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全案起於二○一九年林孝信等三人得知國產將處分福建水泥資產，同年九月廿三日重大消息明確時點確認後，涉於九月廿三日至十月十四日間，內線買進國產股票。另國產於二○二○年間有減資計畫，恰逢疫情爆發，美國股市下跌，該公司董事會研議買回公司庫藏股，該重大消息確立時點為同年三月五日。

當時也捲入內線交易案的被告，還包括國賓影城創辦人、國產董事張明吉等廿二人，因罪證不足獲不起訴。

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