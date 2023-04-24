新北槍擊案藏鏡人 躲在東南亞

綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會林姓大哥。（取自臉書）

2023/04/24 05:30

警方已鎖定涉案頭號目標 弘仁會大哥「鯨魚」行蹤

〔記者徐聖倫、姚岳宏／新北報導〕大台北地區十一天內發生的三起連環槍擊案，警方鎖定涉案的頭號目標，是綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會林姓大哥（見圖，取自臉書），案發後他迅速搭機離境，躲往東南亞某國，據悉，警方專案小組已掌握他的行蹤，正透過當地警方及國際合作，協商近日將人遣返回台，釐清相關案情。

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協商近日將人押回台

據了解，綽號「鯨魚」的林男早在警方鎖定前，就已循一般管道搭機前往東南亞，有員警說，林男行事作風囂張，三年前從育仁會跳槽至弘仁會時，就已被新北市中和警方逮過，但仍不改其作風；相較與他不對盤的華山幫大哥、綽號「風斗」的陳弘道，陳作風低調，平日還跟小弟強調人和、有錢賺即可，甚至他連相關前科都沒有。

除追人外，新北市刑警大隊也針對槍枝來源，兩幫的組織架構進行詳細調查，據悉，目前警方將槍枝來源鎖定北台灣的改槍工廠，但由於目前黑幫用來滋事的改造槍，多半是在要使用時，才將事先藏好的槍機、槍管進行組裝，因此來源多處，也增加警方溯源難度。

警方另查出，雙方開槍動機是因旗下幫眾有金錢糾紛，但金額可能不到兩百萬元，就以毒、詐為主的弘仁會來說，只能稱得上是「一筆小錢」，可能是幫眾年輕氣盛，一時嚥不下氣，才會找未成年槍手前往開槍，警方除下達對弘仁會的「滅會令」，轄區土城警分局也要求巨新當鋪強制停業，近期也將針對華山幫剷除刨根。

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