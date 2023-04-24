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    高報酬投資攏是假 退休會計師遭詐2800萬 警逮3嫌

    警方壓制俗稱「收水」的詐團共犯許姓男子與韓姓少年。（圖：警方提供）

    警方壓制俗稱「收水」的詐團共犯許姓男子與韓姓少年。（圖：警方提供）

    2023/04/24 05:30

    加LINE群組投資 誤入詐團圈套

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣會計師退休的七十二歲婦人誤入詐騙集團圈套，投資兩千八百萬元操作股票，後來想提領獲利金額，被要求另付鉅額所得稅及保證金，案情因此曝光，警方逮捕三嫌，其中兩人昨天被收押，但婦人一生積蓄恐付諸流水。

    想領獲利 得另付所得稅、保證金

    這名婦人三月間透過臉書加入LINE群組，結識假冒知名財經主播助理的詐騙成員，依其指示下載投資軟體App，以匯款及提款面交方式，陸續投入兩千八百萬元操作股票投資，最近見獲利超過四千萬元要求提領，詐騙集團誆稱要再支付四百七十八萬元所得稅及保證金，婦人開始起疑。

    羅東警分局日前獲報，告知是詐騙手法，被害婦人執意交付現金，並與詐騙集團約定在羅東住處面交，警方埋伏監控，假冒投資顧問外派經理的廿五歲沈姓車手現身取款時，警方一擁而上壓制逮捕。

    警方隨後擴大搜捕，發現十八歲許姓男子、十七歲韓姓少年共乘的車輛，在被害人住處附近徘徊，經上前盤查，發現兩人準備把沈男收得的贓款取回，轉交給詐騙集團。警方將三人帶回偵訊，依詐欺罪、違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法送辦，沈姓車手與許姓同夥被宜蘭地院裁定收押禁見，此外，少年法庭裁定韓姓少年由辯護律師帶回。

    警方表示，詐騙集團常假借股市名嘴或企業聞人名義，在臉書散布「高報酬」投資管道，邀加入社群，再誘騙匯款投資，籲小心求證。

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