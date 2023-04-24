明德外役監逃犯 躲廢棄廟宇被逮

台南市警方昨前往東山區法雨禪寺，查獲明德外役監脫逃的受刑人張天昊。 （記者王涵平翻攝）

2023/04/24 05:30

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕台南明德外役監受刑人張天昊本月廿一日脫逃，南市警方鎖定逃亡路線調閱沿途監視器及可能接觸對象，掌握張嫌藏匿東山山區廢棄廟宇，昨日順利緝捕歸案，是否涉嫌其他刑案，以及有無共犯協助或資助張嫌逃亡，警方深入追查中。

張天昊供稱害怕移監才脫逃

因強盜罪在明德外役監服刑的卅七歲張天昊，被判刑八年十個月，二○二○年四月發監執行，二○二一年十二月依外役監條例遴選規定，移入台南明德外役監，廿一日利用噴灑農藥時脫逃。張嫌昨日供稱，服刑期間疑似有違反監所規定，因害怕被處分移往一般監獄服刑，所以選擇伺機逃逸。

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警方指出，張嫌脫逃後先窩藏於山上區、大內區涵洞，廿二日晚在大內山區竊取自小貨車逃往老家東山區，在掌握張嫌逃亡路線後，調閱沿途監視器，並監控可能的接觸對象，昨前往東山區水雲里廢棄的法雨禪寺，在二樓一處房間內逮捕張嫌。

獄方強調，已展開內部檢討，精進相關的管理措施。張天昊除了原本的刑期之外，還將依脫逃罪論處，不會再回明德外役監，副典獄長江振亨表示，相關案情由檢警偵辦。

依照張天昊的刑期與級別，每兩個月可以返家探視一次，才剛放假，竟然會選擇脫逃，令獄方人員相當不解。江振亨指出，張天昊在監期間，曾有五次核准返家探視，也都有按時返回，近來也未發現任何異狀，脫逃原因仍待調查。

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