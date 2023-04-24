網戀「加國女強人」 女遭詐300萬

陳姓女子被張女以感情詐術騙走近三百萬元，新竹地院判張女須如數賠償。 （資料照）

2023/04/24 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這年頭「火山孝子」屢見不鮮，可是「火山孝女」卻是十分罕見！新竹陳姓女子在同志網站上認識自稱在加拿大開公司的張女，雙方透過LINE交談甚歡，陳女一頭栽進遠距戀情，張女開始感情勒索，謊稱必須買回持股，才能與前任女友斷乾淨並跟她以結婚為前提發展感情，一頭熱的陳女拍胸脯說「願獻出全部身家」而當起「火山孝女」，結果申辦兩次信貸、連車子都拿去貸款還跟老父借錢，總計被騙走近三百萬元，新竹地院判張女須如數賠償。

對方施感情詐術 要求百萬買回持股

陳女說，二○一○年一月透過同志交友軟體認識張女，張自稱在加拿大經營公司，並透過LINE持續跟她互動聯絡，她對張女一見傾心。幾天後張女佯稱其要理清、斷乾淨與前任交往對象感情，需一百萬元資金買回前任交往對象所持有加拿大公司之股權，才能跟她以結婚為前提發展感情，並假意說會還款，還稱若拿不出錢雙方即分手，不再跟她聯絡，陳女信以為真，以為張女真心交往，為維繫感情，先匯款五萬元至張女帳戶。

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她為情人辦信貸車貸 還跟老父借錢

張女見陳女上勾，繼續施以感情詐術，要她向銀行貸款，謊稱前任交往對象欲求復合，如不給錢恐怕很難斬斷感情，為此陳女急向銀行信用貸款匯給張女。

張女拿到錢後仍藉故與陳女爭吵，陳女為挽回愛人，表示願將全部身家交給她，只為求張女平安無憂，後來張女連續佯稱加拿大公司須有周轉金、須籌措數百萬元購買貨品等藉口，陳女向父親借款，並再次申請信用貸款匯至張女帳戶，總計陳女在兩個半月內共被騙三百多萬元。

後來陳女自己經濟陷入困境，無力再借貸，要求張女還款，張女一聽秒提出分手，並說這些錢都是陳女自願投資的，她沒有償還必要。陳女大夢初醒，向新竹地院訴請張女賠償三百萬元。

法官根據匯款紀錄，認為張女利用網路情感詐欺，假意向陳女借款，致陳女先後匯款給張女約三百萬元，判張女應賠償陳女三百萬元。

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