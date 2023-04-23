少年槍手還在讀國中／父母以為兒只是叛逆…

路邊監視器拍到最早到當舖開槍的弘仁會份子朱姓少年。（警方提供）

2023/04/23 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市幫派連續槍擊案的三名槍手中，昨落網的十五歲朱姓少年目前仍就讀國三，是槍手中年紀最小者，卻大膽自稱弘仁會成員，他先前曾犯傷害案，本月十日他由黃姓少年開車搭載到當舖，鍾姓少年下車拍攝，朱少朝大門開三槍後逃離。

鍾少嗆板橋華山是垃圾

鍾嫌拍下全程後，將影片PO上網，向華山幫嗆聲「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（二氧化碳，指空氣槍）還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

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警方掌握情資追查，昨凌晨三時於朱少的土城住家逮捕到案；專案小組凌晨到朱家時，雙親錯愕不已，朱母嚇得臉色蒼白，不知兒闖下大禍；警方上午八時許，再到土城延吉街逮獲黃姓少年、鍾姓少年。

雙親疲於善後 這回大條了

據透露，朱少因叛逆常惹事生非，雙親疲於替他善後，但這次朱少捲入幫派間利益的報復槍擊案，雙親都不敢置信。

父親認為愛子遭黑幫利用

朱父從事居家修繕業，育有一對子女，朱少是長子，小時候還算乖巧，上國中後開始不聽父母管教，常常外出遊蕩，惹事生非；對於愛子犯下槍擊案，雙親感到震驚，認為兒子應是遭黑幫利用。

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