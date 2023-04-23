新北槍擊案 關鍵主嫌落跑出境

逃出境

2023/04/23 05:30

弘仁會要角涉案 不止一人

〔記者吳仁捷、吳柏軒／綜合報導〕警方專案小組續追雙北十一天內發生的三起連環槍擊案，據悉，已被警方列為竹聯幫連續對華山幫當舖據點開槍的疑似關鍵幕後要角、綽號「鯨魚」的弘仁會林姓大哥，在他的公司車於十九日遭華山幫槍手開槍後不久，除了弘仁會出動槍手對華山幫當舖開五十一槍外，「鯨魚」也旋即出境；不過警方鎖定的弘仁會涉案嫌犯不止一人，尚有多人在國內，「追人」部分全力查緝中。

道上人士透露，劉姓少年槍手對當舖掃射五十一槍後，幫派開槍成為社會矚目案件，警方高度重視，道上傳出警方已發起「滅會令」掃蕩弘仁會，並盛傳座車遭槍擊的弘仁會大哥「鯨魚」已出境的消息，至於加上弘仁會另有數名要角和幫眾、以及華山幫的大哥層級者，雖尚無出境消息，但眼見事態擴大，也紛紛走避，已多日未在過去常出沒的場所和據點出現。

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知情人士說，新北市在前台北縣警察局長林國棟二○○六年上任後，推動風紀顧慮場所，大力掃蕩、消滅八大行業、賭博電玩，弘仁會在新北市已無酒店圍事的利潤可言，這波想順勢藉此機會，將勢力範圍從台北延伸到新北。

據了解，「鯨魚」專門是經營詐騙集團、酒店圍事的弘仁會新生代要角，掌握最上游的水房款項，原本隸屬於竹聯幫育仁會，隨後轉往近年行徑高調的弘仁會，投入詐團經營，曾於三年前被查獲，之後轉趨低調，改由小弟出面。

華山幫大哥風斗也被鎖定

據了解，警方掌握弘仁會「鯨魚」，以及綽號「風斗」的華山幫巨新當舖幕後負責人陳姓大哥恐涉入槍擊案。昨傳出「風斗」的胞兄任職於新北市警局；新北市警局督察室回應，該員為中階幹部，工作表現正常，未曾聽聞任何風紀顧慮傳聞，也非偵查人員，與偵辦本案無關，該員也強調有關其弟的個人行為與他無關。

行政院長陳建仁昨表示，就其所知，警政署已掌握幕後操作者，已要求警政署要地方政府合作，徹底找出源頭，掃黑肅槍，嚴查嚴辦，保障人民身家安全。

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