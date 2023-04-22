掃射新北當舖槍手裁定收容／少年槍手阿嬤罵 叫孫開槍太夭壽

新北市劉姓少年持衝鋒槍到土城一家當舖掃射五十一槍。（資料照）

2023/04/22 05:30

〔記者吳仁捷、王定傳、李容萍、黃子暘／綜合報導〕十七歲劉姓少年槍手到新北市土城一家當舖掃射五十一槍，新北地院少年法庭裁定將他收容，少年的監護人阿嬤認為孫子不可能取得槍械，痛斥叫孫子開槍的人真的「很夭壽！」並擔心孫子走上和兒子一樣的歹路，認為愛孫恐遭毒品控制或為了義氣開槍，希望他到少年觀護所好好反省，改過自新。

阿嬤說，她的兒子、劉少的父親長年進出監獄，因毒品案要再關三年才會出獄，兒媳離婚多年，由她獨自養大孫子，但孫子從小就惹事生非，讓她很擔心。

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阿嬤的房產及收租所得 都給孫子

年邁的阿嬤擔心孫子將來無法自力更生，十多年在中和南勢角買下四樓加上頂樓的公寓，過戶給孫子，當年約三百萬元購入，現已漲到上千萬元，她將頂加改成套房出租，租金也給孫子當生活費。

檢警查出弘仁會曾監視當舖 正追查幕後主使

檢警追查，日前竹聯幫弘仁會曾派人到華山幫據點的該當舖監視，故認定主使掃射案的是弘仁幫，正進一步追查幕後主使。

陳建仁：促新北市府負起責任 徹查幕後組織

行政院長陳建仁昨受訪說，新北市連兩天發生槍擊，且在光天化日、眾目睽睽下舉槍射擊，是對治安嚴重的挑釁，大家對新北治安都相當憂心，他要求警政署全力支援新北市，並要求地方政府負起責任，徹查幕後組織緝凶嚴辦。

新北市長侯友宜說，已指示不要因為槍手投案，就輕忽幕後集團，要求警方一個都不能放過。

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