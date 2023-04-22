《花蓮市科技執法》易肇事路口劃雙白線 首季罰2572件

花蓮縣警察局昨出動Q版警察大頭娃娃，在花蓮市中山、建國路口宣導、提醒用路人遵守交通規則，以免被科技執法舉證取締。（警方提供）

2023/04/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市建國路東向往中山路口，被警方列為易肇事路段，去年底在路口劃雙白線，禁止用路人臨時在路口變換車道並實施科技執法。花蓮縣警察局統計，今年一到三月違規取締件數二千五百多件，而罰單策略也確實奏效，相較去年同期，該路口事故件數減少卅七．五％。

花蓮目前共十九處科技執法，其中建國路、中山路口「跨越雙白線實線」的取締，讓用路人反應「被罰得莫名其妙！」市民王小姐說，收到罰單後仔細看才知道路口有雙白線；還有南區鄉鎮民眾到花蓮市辦事，因不熟悉路況收罰單，直呼「市區科技執法好恐怖」！

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花蓮縣警察局指出，由於花蓮市建國路、中山路口主要事故原因，就是變換車道或方向不當，且歷年均位居全國肇事主因前十名，往往容易造成後方車輛追撞，因此去年十二月廿三日劃設雙白線實線，統計今年第一季開罰二五七二件，包括一月七六○件、二月七五○件、三月一○六二件。

警方昨天也在路口宣導交通政策，還出動警察Ｑ版大頭娃娃手持「路口慢看停 行人優先行」看板，吸引駕駛人目光，提醒遵守交通規則。

警方指出，建國路、中山路口今年一到三月建國路口事故共五件，相較去年同期的八件，降低幅度卅七．五％，逐漸顯出預防事故發生的成效。

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