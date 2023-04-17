逃逸女移工接客全裸陳屍租處 嫖客送辦

印尼籍麗娜全裸陳屍租屋處。（記者徐聖倫翻攝）

2023/04/17 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕印尼籍廿九歲逃逸移工麗娜（音譯），被應召站安排在新北市三重區某出租套房賣淫，麗娜接完客後，被發現全裸陳屍套房內，警方獲報到場初步調查現場沒有打鬥痕跡，麗娜身上也沒有特殊外傷，最後一名與麗娜接觸的客人被警方列為嫌疑人送辦，另警方也將持續緝拿應召站負責人。

警將緝拿應召站負責人

據了解，麗娜去年來台擔任看護工，今年一月雇主通報失聯，原來是透過同鄉介紹前往三重賺皮肉錢。十四日晚間十時許，麗娜接完最後一名客人後，就待在三重區某公寓二樓出租套房內。隔日凌晨一時許，前往抄電表催收電費的包租代管人員呼喊未果，見房間沒鎖直接開門，就見麗娜全裸蓋棉被側躺在床上，已明顯死亡。

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警方接獲報案趕抵，初步勘察現場發現沒有打鬥痕跡，麗娜身上沒有明顯外傷，但仍不能排除他殺嫌疑，警方調閱監視器，鎖定最後一名客人行蹤，經查確認其身分，昨日至新店拘提其到案。

監視器內容顯示，最後一名客人抵達、離開時都沒有異狀，來去都不慌張，附近鄰居也向警方表示，在十四日晚間十時至隔日凌晨一時許這約莫三個鐘頭內，也沒有聽到怪異聲響，或是求救的嘶吼、或是尖叫聲。

警方調查，最後與麗娜接觸的吳姓男子住新店，他十四日晚間以三千八百元為代價透過應召站與麗娜性交易，吳男供稱他交易完就走人，也有付錢，強烈否認對麗娜做出其他不法行為，表示麗娜的死與他沒關係。

警方對吳男說法警方無法證實，但亦無吳男痛下殺手的證據、動機，依程序，待訊後將移送新北地檢署偵辦，另麗娜的遺體將解剖釐清死因。

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