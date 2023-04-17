跨4縣市設製毒廠／養豬場壓製毒氣味 擺神明桌裝民宅

警方查扣毒品成品、半成品及原料、製毒 工具。 （記者吳昇儒攝） 警方在汐止逮捕 詹姓嫌犯。 （記者吳昇儒翻 攝） ▲警方將周姓製毒嫌犯逮捕 到案。 （記者吳昇儒翻攝）

2023/04/17 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕檢警在宜蘭及新北市汐止破獲「喵喵」製毒工廠，原料可製成四百三十公斤喵喵、黑市價逾十億；檢警此次破獲的兩處製毒工廠，嫌犯都是特別選在人煙稀少的地方，利用養豬場來掩蓋製毒時產生化學氣味，或是租用周邊空曠的透天厝，再擺上神明桌掩人耳目，藉機躲避查緝。

保三總隊接獲情資後，與刑事局等單位組成專案小組，發現該製毒據點橫跨四個縣市，最終於十一日確定，該製毒集團共在宜蘭縣壯圍鄉靠近海邊的透天民宅及新北市汐止區某養豬場旁的貨櫃屋設置製毒工廠，隨即兵分四路，前往逮人。

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第一組人馬進到宜蘭的據點時發現，周邊空曠人煙罕見，且周姓製毒嫌犯為掩人耳目，竟在一樓設神明桌供奉神明，就連祖先牌位都有，隨即循線上三樓，逮捕嫌犯，並起出大量三級毒品喵喵成品、半成品及原料、製毒設備。

供桌連祖先牌位都有

第二組人馬則前往汐止區某砂石場的貨櫃屋製毒廠，一旁還有養豬場，除了地點隱密，還能利用養豬的臭味覆蓋製毒的味道。

偵辦人員透露，該製毒集團幕後可能有幫派或是金主支持，否則租屋、設備採購都需要不少費用，且原料取得更是不易；就算製造出成品，也需要有管道銷售，將會持續追查幕後嫌犯。

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