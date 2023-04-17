嚴守邊境立法納管 防堵中國毒原料

海上660公斤K毒丟包案，「崑崙財66號」船主戴偉成 與陳姓船長被判刑。 （資料照）

2023/04/17 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕近年海上查獲走私毒咖啡包原料案件層出不窮，其源頭絕大多數皆指向來自於中國沿海，亦有一部分來自東南亞，運毒集團透過不肖漁民以漁船走私夾藏毒品原料在台灣外海丟包，由小船撿拾後搶灘入境，再層層轉運至國內製毒工廠煉製成毒品轉賣，獲利驚人。

熟知整個走私運毒流程的資深緝毒警官指出，過去不法集團運用漁船走私毒品，多以挖空夾層或船底私運毒品，近來則透過小型定位設備，將毒品或原料在外海丟包，再從沿岸小艘漁船或潛水人員循定位去回收，運毒雙方減少接觸，以避免遭檢警鎖定。

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海巡署及刑事局等緝毒機關，也因應新型態的運毒手法，強化建置漁船航行軌跡分析系統，提前發覺有異常行跡的漁船並實施攔檢，防止毒品上岸。

緝毒警官說，為避免不法分子利用中國法令管制漏洞及地利之便，進而將可製成毒品化學原料走私搶灘來牟取暴利，法務部進年來持續將毒咖啡包原料「喵喵」的先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」等化學物質納入毒品列管，並修正「毒品危害防制條例」規定，主管機關可將先驅原料及相似異構物一次性提列納管，以防制製毒者利用立法空窗期調整製程化學結構來規避查緝。

警官強調，我國四面環海，海運仍為最主要運輸管道，毒品成品及原料以漁船走私入境確實難防，除有賴執法人員嚴守把關，相關主管機關也必須持續掌握最新毒情，將毒品先驅原料納管，才能嚴禁不法分子利用兩岸毒品管制落差牟利，侵害國人健康。

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