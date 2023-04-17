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    海上丟包13億元K毒 船東、船長判刑

    海上660公斤K毒丟包案，「崑崙財66號」船主戴偉成 與陳姓船長被判刑。 （資料照）

    海上660公斤K毒丟包案，「崑崙財66號」船主戴偉成 與陳姓船長被判刑。 （資料照）

    2023/04/17 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「崑崙財六十六號」船主戴偉成與陳姓船長，被控先至彭佳嶼海域，接運黑市價達十三億元的六百六十公斤K他命，再運至野柳外海丟包，打算由小船接應上岸；未料，沒算好海漂方向，被漁民「拾獲」，運毒案才意外曝光。戴男落網後辯稱，毒品是意外撿到，本來拿進港領獎金，後來怕麻煩才丟包；陳則始終坦承運毒犯行。基隆地院近日審結，依違反毒品危害防制條例運輸第三級毒品罪，判處戴男八年六月，陳三年八月徒刑。

    這起十三億元的K毒海上丟包案，是徐姓漁船船長去年五月某日清晨，在新北市野柳岬外五百公尺作業時意外發現；六百六十公斤K毒被分裝成卅三袋，每一袋以魚網包覆後，另以繩子綁成一串，在海上載浮載沉；經徐打撈上船載回港後，海巡署基隆查緝隊查出「崑」船在K毒被徐撈起後，還在野柳海域找尋搞丟的K毒。

    基檢調查，「崑崙財六十六」號船主戴偉成、陳姓船長先駕船從宜蘭南方澳漁港出發，前往彭佳嶼北方海域，由戴男以船上衛星電話與不詳運毒集團成員確認身分無誤後，二人用金屬鉤將毒梟丟包在海上的卅三袋K他命撈起後，以漁網捆在甲板上。

    戴、陳二人原計畫在野柳外海十浬處丟包，由接頭小船接應後運上岸，但因未能掌握海漂方向，致接應小船未能及時接到，毒品才被徐姓漁船船長撈走。

    法院審理時，戴男辯稱毒品是在彭佳嶼海域撿到，本來拿進港領獎金，後來怕麻煩才在野柳外海丟包；陳則始終坦承運毒犯行。

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