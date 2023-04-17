求婚購屋當生日大禮 女友悔婚 判還軍人購屋金

求婚購屋當生日大禮示意圖

2023/04/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓志願役軍人和溫姓女友交往十年後，為結婚打算，選在溫女生日當天，以她的名義下訂預售屋做為生日大禮，為她支付頭期款等一百一十三萬多元，但不久溫女和他分手，且拒絕返還陳男支付的款項，陳男不滿被騙，主張雙方是以結婚為前提的贈與行為，打官司要求溫女還款，法院根據陳男傳給溫女的LINE對話內容表示「我的目的是跟妳結婚！要一起養家啊」等話，雙方「贈與契約」約定屬實，判溫女敗訴，應返還一百一十三萬多元確定。

「我的目的是跟妳結婚」對話成證據

陳男起訴主張，和溫女從二○一○年起成為男女朋友，為將來結婚準備，雙方約定，以溫女名義購買新竹縣某社區大樓八樓預售屋、及其地下室停車位，並由他支付訂金、簽約金和頭期款等款項共一百一十三萬餘元，他特別選在溫女二○二○年十月生日當天下訂房屋，明顯是以結婚為前提的「贈與契約」。

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陳男指出，二○二一年間溫女和他分手，卻未依約定將他先支付的頭期款等一百一十三萬多元還給他，屬於「不當得利」，依民法第四百一十二條第一項「附負擔之贈與」規定，訴請她應返還全部款項。

陳男並檢具兩人當初LINE通話內容，包括討論到房屋房貸時，陳男指出「我的目的是跟妳結婚！要一起養家啊」等文字，與他匯款時在存摺上註明「買房基金」字樣等證據給法官，欲證明雙方有「贈與契約」的約定屬實。

溫女反駁，當初陳男為證明真心與她交往，特別選在她生日當天將房屋贈與她作為生日禮物，該一百一十三萬多元是陳男單純贈與行為，並非以結婚為前提的贈與。

新竹地院認為，依雙方LINE對話內容，如陳男表示「我的目的是跟妳結婚！要一起養家啊」等話，溫女並未質疑，僅在意身為職業軍人的陳男是否負擔得起房貸，可見她知悉及同意兩造是以結婚為前提而訂下該贈與契約，判溫女敗訴。

溫女上訴後，高等法院採信一審見解，且認為雙方在二○一九年即一同挑選婚戒，陳男並單膝下跪求婚，溫女允諾稱「我願意」，顯示早有結婚準備，而且，擔任軍職的陳男月薪約五萬五千元，若非為結婚購屋，不可能每月單純贈與溫女四萬元，而使自已生活拮据，認定陳男主張是以結婚為前提而贈與一百一十三萬多元屬實，判溫女敗訴，應返還款項確定。

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