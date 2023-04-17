可製黑市價逾10億毒品 檢警調 破「喵喵」製毒工廠

警方破獲「喵喵」製毒工廠，在汐止逮捕詹姓犯嫌。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/17 05:30

另查獲大麻走私 達280公斤

〔記者吳昇儒／基隆報導〕檢警調等單位陸續破獲「喵喵」製毒工廠及貨櫃走私大麻案，數量龐大，兩案共起出可製成四百卅公斤喵喵的毒原料，黑市價逾十億；大麻則達兩百八十公斤，黑市達七億元，基隆檢方訊後，將兩案六嫌犯向法院聲請羈押獲准，也將刨根溯源，持續追查偵辦。

保三總隊指出，月前接獲情資，以廿二歲周男及廿八歲詹男為首的製毒集團，在雙北、基隆、宜蘭等地設立毒工廠製造「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵），平均每兩週就更換製毒地點躲避查緝。

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四月十一日，警方報請基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮偵辦，在宜蘭縣及新北市汐止區將周、詹、劉三名嫌犯帶回偵辦，並聲請羈押獲准。

檢警指出，在兩處查扣喵喵成品五十公斤、半成品六三六公斤、原料九七四公斤，若製成成品可達四百卅公斤，將可製成二一五萬包毒咖啡，以每包五百元價格計算，黑市價逾十億。

兩案逮捕6嫌犯 聲押獲准

此外，基檢檢察官吳欣恩十三日也指揮航調處基隆調查站與保三總隊等單位查獲以雜貨櫃名義走私進口大麻達兩百八十公斤，黑市價高達七億元。檢警調帶回偵辦曾、周及彭姓男子。

基隆地檢署指出，此波掃毒共查獲十七億元的毒品，而此兩種毒品，經常販售給未成年或年輕人施用，危害其身心健康甚鉅。

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