假冒台新證券App 誘投資詐2500萬
投資理財群組唬獲利攀升 被害人想獲利出場 遭已讀不回
〔記者張瑞楨／台中報導〕一個假投資詐欺集團去年大肆散發投資獲利高的簡訊，再假冒台新銀行理財專員，慫恿被害人下載假的「台新證券App」，已知至少廿人受騙、失金二千五百萬元；警方從去年底至上月，陸續逮捕有三條詐欺案被通緝的曹姓主嫌與廿一名共犯，依詐欺等罪送辦。
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身上背負三條詐欺通緝的卅五歲曹男（已入獄執行）等人，去年七月從其經營「水房」（提領贓款及轉匯洗錢）隨機散發「假投資、真詐財」訊息，引導上鉤的被害人加入LINE「投資理財群組」，裡面有自稱老師、投資客的騙徒唱雙簧，自吹自擂獲利豐厚，再誘騙被害人下載假的「台新證券App」。
被害人下載後開設個人理財帳戶，依指示把投資的錢匯入詐團指定的人頭帳戶後，能在偽「台新證券App」個人帳戶中，見到自己的投資金額，且獲利不斷攀升，不少被害人因此不斷加碼，但當被害人想獲利出場，騙徒就「已讀不回」。
刑事警察局與新北市、台中警方組專案小組，去年十二月先拘捕「水房」幹部三人，溯源確認曹男是水房經營人，曹男躲在中市郊區租賃的透天別墅，幾乎足不出戶，由小弟購餐與採買，集團成員多以奧迪名車、野馬跑車代步。
警方今年一至三月於中市逮捕曹男與小弟四人，又在台北、新北查獲收簿手、車手集團主嫌鄭男等十四人到案，分依洗錢、詐欺罪嫌移送台中、新北地檢署，曹男發監執行，其餘共犯各以卅萬元不等金額交保，警方統計受害人共廿人，金額合計二千五百萬元，正調查金流中。
下載App 慎選載點
至於如何預防下載偽「台新證券App」或其他銀行偽App，電偵二隊隊長莊恒權說，不要點選開啟來源不明的載點，包括LINE群組或網友私下傳來的網路連結下載，應循官網等正式、可信任的管道下載App才安全。