沿海浮屍疑雲》防制人蛇集團偷渡 內政部祭4招

高雄二港口外海今年二月底就傳出越南籍女浮屍。 （資料照）

2023/04/11 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣西部沿海近日被發現有多具浮屍，警方推測可能是人蛇集團在海上將偷渡者丟包所致，內政部長林右昌昨在立法院內政委員會進行專題報告，強調會持續透過網路巡邏、查處非法外來人口、推動自行到案專案、加強宣導等四項作為來加強防制。

林右昌指出，會先透過移民署運用多語人才，加強網路巡邏進行情蒐、不法情資調查，如其他執法機關查獲外來人口違法案件，移民署除持續執行遣返，也會加強後續清詢作業，追查幕後不法集團。

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為降低台灣境內逾期失聯移工人數，移民署從今年二月起到六月底，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，截至四月五日，已查處七千四百八十一名，包含五千零六十四名失聯移工、兩千四百一十七名非失聯移工。

移民署近期也主動協助遭誘騙赴海外的受害者返國，例如移民署駐胡志明市辦事處人員，就多次到柬埔寨協調相關機關救援，另調派任務型人力前往泰國，支援駐泰國移民秘書救援被害人返國；截至四月五日，移民署共協助三百六十六人返台，包含泰國一百七十九人、緬甸七人、越南一百八十人。

林右昌說，移民署未來會結合警政署宣導資訊，透過網站、LINE推播及函請NGO團體加強宣導作為，避免國人遭詐落入人口販運陷阱。

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