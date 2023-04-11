高檢打詐防柬埔寨慘劇 人口販運案驟減 救回442人

民眾至柬埔寨打工遭詐，警方在機場接回被害人。 （資料照）

2023/04/11 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕電信網路詐欺犯罪愈來愈暴力化，更引發全國關注的柬埔寨求職詐騙案；高等檢察署自去年六月全面展開查緝「打詐」全面防堵，截自今年三月止，電信詐欺所涉境外人口販運案件，已從一○四案降為卅二案，被害人數從三八四人降為六十四人；迄今自境外救回的國人累計已達四四二人，此類詐欺、人口販運案件已呈顯著下降趨勢。

高檢署表示，將持續督促檢警調擴大打擊面，強化數位鑑識，以查獲金流、人流及被害人拘禁地點為目標，溯源並遏止此類犯罪，並要求從嚴、速辦，依法聲押，起訴時對被告求處重刑。

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高檢署指出，偵辦電信網路詐欺案衍生出境外、境內人口販運案件，境外案件部分，自去年九月的一○四案、被告二一九人、被害人三八四人，截至今年三月止，已降為卅二案、被告六十四人、被害人六十四人；所衍生境內人口販運案件，也從今年一月的四十案、被告一○五人、被害人一七九人，降至三月的廿五案、被告九十八人、被害人九十三人。

此外，迄今由檢警調及相關行政機關協助自境外救回的人口販運被害人，已有四四二人。

網路投資詐騙 8個月破70案

至於民眾財損最嚴重的網路投資詐騙犯罪，高檢署去年七月及今年二月間，也指揮檢警調發動二波掃蕩專案，查緝透過簡訊、LINE、Telegram、Facebook、金融交易平台等投資詐騙犯罪，總計七十餘案，被告三百餘人，不法所得達卅五億餘元。

規畫網路投資詐騙專案查緝

高檢署強調，將持續規畫「網路投資詐騙」專案查緝，並適時發布新聞，公布詐騙手法，提醒民眾，避免受騙；查扣此類犯罪的不法所得，以及被害人財損填補，也是高檢署的重點工作，高檢署已督導檢警調舉辦九次專案查緝，共扣得逾廿二億元不法所得。

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