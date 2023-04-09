為兒撂33人扁6國中生 竹聯副會長收押

警方查獲涉嫌毆打洪姓學生等人的男子到案。（警方提供）

2023/04/09 05:30

〔記者周敏鴻、李容萍／桃園報導〕桃園市南桃園地區某國中陳姓、洪姓男學生上月三日在校內走廊發生碰撞後，在LINE群組互罵，還各稱父親有黑幫背景，陳生父親知情後，同月五日找來卅多名幫手，約出洪生等六生在校外談判時施暴，致他們腦震盪等傷勢，陪同赴會的一名家長也遭毆，檢警查出陳父是竹聯幫信堂副會長，桃園地檢署前天依組織犯罪等罪嫌，逮回陳父等卅三人，檢察官訊後認為陳父等三名主嫌涉案情節重大、有勾串滅證之虞，向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

警方說，鬥毆事件的起因是就讀國中一年級的陳生，與同校不同班的洪生，三月三日下午三時許，在學校走廊走路碰撞引起衝突，當天下午生教組長出面調解，兩人也互相道歉，豈料之後洪生等六名學生，與陳生在LINE群組互罵、互嗆，陳父（卅四歲）知情後，透過群組約洪生等六人談判。

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警方調查，同月五日下午，洪生等六人由其中翁姓學生家長帶領赴約，陳父則帶了卅多人在現場等候，談判時不滿對方態度言語，就教唆眾人毆打洪生等六人，造成六人腦震盪，分別受全身性鈍傷、挫傷、眼角挫傷等傷勢，翁生家長急於阻攔也受傷。

轄區警方獲報追查，報請桃檢指揮偵辦，檢察長俞秀端認為純淨校園不容幫派組織侵擾，指派檢察官陳映妏負責，經密集蒐證釐清犯罪組織成員及架構後，本月六、七日動員一一五名警力收網，逮回陳生父親等卅三人到案。

檢方表示，陳生父親持刀械威嚇並毆打洪生等人，造成少年身心受創，陳等三名主嫌以眾欺寡、戕害學子等行為惡劣，涉犯組織犯罪、妨害自由與傷害等罪的嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，聲押獲准；其餘各以三萬到十五萬元具保候傳。

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