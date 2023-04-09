休旅車違規左轉 客運超速30公里／花蓮客運墜橋 乘客拋飛枉死

事故路段是直線路段，並無視線死角，21歲柯姓男大生駕駛的深色休旅車疑似沒注意車前狀況，違規跨越雙黃線要左轉，與對向疾駛而來的花蓮客運公車撞上，休旅車車頭全毀。（警方提供）

2023/04/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台十一線花蓮豐濱鄉深橋段，昨天早上發生休旅車、花蓮客運公車對撞，客運翻落橋下造成一死四傷、休旅車乘客一人輕傷事故。警方調查，當時休旅車駕駛柯姓男大生違規跨越雙黃線左轉，直行的花蓮客運公車則至少超速三十公里，兩車都有致命失誤情況下導致相撞，造成客運車上五十五歲黃姓女乘客失去寶貴生命。

警方調查，家住新北市的休旅車駕駛是廿一歲柯姓男大生，酒測值零，他與同學七人分乘二台車到花蓮露營；車禍當時柯男開在北上車道，正要左轉進露營區，但事故路口劃設雙黃線，禁止跨越及左轉。警方說，左轉車除違規跨越雙黃線，由於台十一線四十七．七公里處是寬闊直路，無視線死角，柯男還疑因未注意車前狀況，左轉時未發現對向花蓮客運車急駛而來，釀成事故。

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警方調查也發現，台十一線深橋段速限六十公里，經調閱客運車的行車紀錄裝置，花蓮客運當時的時速飆到九十公里，疑因此發覺有車輛違規左轉時已來不及反應，左前車頭撞上休旅車後，車輛衝破深橋的鋼製護欄，翻落約兩層樓深的溪谷，造成一死二重傷二輕傷。

兩車撞上後 客運衝破護欄翻落

事故發生在昨天早上七點四十分，地點在台十一線四十七．七公里豐濱鄉深橋，該輛花蓮客運是從花蓮市發車、終點在豐濱鄉靜浦村，行經深橋時與對面北上車道要左轉的休旅車對撞，大客車撞擊後，司機本能打方向盤往右閃避，但因車速太快撞破深橋護欄翻落溪谷。

客運一乘客、休旅車駕駛 幸運無傷

車上有一名司機、五名乘客，其中五十五歲黃婦被拋出車外失去生命跡象，送醫不治；五十五歲陳姓客運司機及五十七歲陳姓女乘客重傷，十九歲豐濱鄉陳姓男子及花蓮市十六歲葉姓少女輕傷，最幸運的五十五歲吳姓乘客未受傷；休旅車上廿一歲柯姓駕駛未受傷，廿一歲同學陳姓男子輕傷。花蓮客運表示，配合檢方調查。

休旅車、花蓮客運公車對撞後，公車翻落兩層樓高的橋下。（民眾提供）

花蓮客運車因超速達30公里，與對向車撞擊後又衝破橋梁護欄摔到橋下，55歲黃姓婦人被救起時已經失去生命跡象。（警方提供）

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