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    不知同胞浮屍慘況 越南偷渡犯前仆後繼

    偷渡犯藏匿漁船艙內。（海巡提供）

    偷渡犯藏匿漁船艙內。（海巡提供）

    2023/04/05 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期台灣西部海岸發生越籍偷渡犯集體溺斃疑案，案件還在調查之際，三日晚間，屏東縣枋寮外海又傳出十二名越南偷渡犯試圖闖關被逮，民眾都不禁好奇「難道他們不知道同胞的慘況」，但第一線查緝人員透露，其實越南資訊沒有台灣那麼流通，他們真的不知道同胞偷渡到台灣卻全部罹難的慘劇。

    越南資訊沒那麼流通…

    屏南沿海從早年就是偷渡及走私的熱門地點，但海巡及檢警也早佈下天羅地網，從二○二○年至二○二一年間，就陸續查獲三次以漁船搭載越南偷渡犯案件，大多是我國漁船出發至海峽中線，搭載越南偷渡犯，再由小艇或膠筏接應搶灘，這次案件模式也是大同小異。

    海巡人員透露，越南資訊流通不比台灣，這些偷渡犯完全不知台灣發生過外海越南浮屍案件，且這些偷渡犯男性居多，都曾來過台灣打工，遭遣返後已無法循正常管道來台，大都會改從越南進入中國後，再透過中國漁船載運到海峽中線，由台灣漁船接駁進入台灣沿岸，這起案件的偷渡犯被逮時，穿著都與台灣年輕人無異，身體狀況及飲食飲水都供應正常，只是躲藏處較擁擠。

    這樣的偷渡模式，如遇到缺德的船主，還會逼偷渡犯跳船，二○二○年九月間，當時協助越南偷渡犯的「金順滿」號漁船，就在恆春白砂外海約四百公尺處，放偷渡犯穿著救生衣跳船，當時在白砂、萬里桐、紅柴坑周邊民宅及樹林陸續找到逃逸偷渡犯，但為了打黑工，近年這樣的偷渡模式仍層出不窮。

    海巡嚴密監控偷渡犯，嚴防逃逸。（海巡提供）

    海巡嚴密監控偷渡犯，嚴防逃逸。（海巡提供）

    海巡連假緝獲12名越南偷渡客，都藏在駕駛座下船艙。（海巡提供）

    海巡連假緝獲12名越南偷渡客，都藏在駕駛座下船艙。（海巡提供）

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