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    普發6千瞬間花光 弟爆氣勒死哥

    警方逮捕勒死兄長的陳男。（記者徐聖倫翻攝）

    警方逮捕勒死兄長的陳男。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/04/05 05:30

    〔記者徐聖倫、楊國文／新北報導〕「普發六千元」兄弟鬩牆鬧出命案！新北市四十四歲男子陳皇村看不慣大他四歲的哥哥沒工作，長期靠家裡供養，花錢又大手大腳，兩人常為此吵架，最近政府普發六千元入帳，哥哥收到當日即把錢花光，陳男前天得知此事又與哥哥吵起來，沒想到越吵越烈，陳男理智斷線抄起牽狗繩將哥哥勒斃，他自知鑄下大錯，報警自首。

    氣哥無業 花錢又不眨眼

    據了解，陳男與兒子、母親及哥哥同住在新北市蘆洲區仁愛街某公寓，陳男胞兄長期沒工作還向家裡伸手要錢，家中經濟全靠陳男與陳母維持，就連陳男的兒子都知道要半工半讀，減輕家裡經濟壓力，陳男對哥哥行徑很不屑，兩人多年來互相沒有好臉色，從經濟問題吵到生活習慣，感情不睦。

    陳男跟警方說，政府今年實施惠民政策普發六千元，哥哥卻在入帳當天，一口氣花光六千元，自己是在三日晚間得知此事，看見坐在客廳的哥哥就開酸，直指他遊手好閒啃老，哥哥則認為政府給他的錢，他要怎麼花是自己的事，輪不到弟弟置喙，兩人在客廳言語交鋒，其他家人都出門工作，無人制止兩人吵架。

    隨手抄起狗繩 鑄成大錯

    兄弟倆越吵越兇，演變成打架，陳男一時理智斷線，將哥哥壓在地上，抄起手邊的牽狗繩纏住哥哥頸部，一把將其勒斃。

    陳男供稱，原本只是想給哥哥一點教訓，沒想到用力過猛釀成憾事，警詢後將陳男依殺人罪嫌移送偵辦，新北地院裁定收押。

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