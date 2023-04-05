少年性侵犯免感化 引議論

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2023/04/05 05:30

律師：法官考量就學等權益 才裁定保護管束

〔記者楊國文／台北報導〕北市發生十五歲少年性侵同校女學生，少年法庭卻僅裁定他交付保護管束，是否「輕縱」？律師林曜辰指出，此案是以少年事件處理法規定諭知保護管束，少年法庭通常會考量犯案少年就學需要等權益，若直接施以感化教育，將造成其學業中斷；若少年是觸犯最輕本刑五年以上的重罪，如殺人罪等，法官將移送檢察官偵查起訴，而不是依少年保護事件程序處理。

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林曜辰認為，涉案少年當時和被害人是男女朋友，少年法庭認定少年涉犯刑法第二二一條第一項的強制性交罪，其法定刑是三年以上、十年以下之罪，依少事法第四十二條規定裁定他交付保護管束，並不少見。他解釋，法官通常會考量少年正值求學階段，顧及其維持學業需要，才會諭知保護管束，若直接裁定施以感化教育，恐造成學業中斷，影響較大，以少年目前正就讀大一的結果而言，少年法庭當時裁定應有其考量所在。

林曜辰也指出，另一種情形是，少事法第廿七條規定少年若觸犯最輕本刑為五年以上徒刑之罪、事件繫屬法院後已滿廿歲者，少年法庭應裁定移送有管轄權的地檢署檢察官偵查、起訴，如犯下殺人罪，或七年徒刑起跳的加重強制性交罪等重罪均適用，本案情形並不相同。

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