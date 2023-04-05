少女恐有復元長路得走

北市15歲少年竟在平日人來人往的台北捷運世貿站廁所等地「硬上」同校女同學。（記者楊國文攝）

2023/04/05 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市十五歲少女被同齡男同學性侵，事後「覺得自己不乾淨」、「是破碎娃娃」，後來醫院診斷出有「創傷後壓力反應」。司法社工學會理事長吳慧菁指出，遭性侵的受害者心理除了可能發生急性壓力症候群、長期也會產生創傷後壓力症候群（PTSD），容易出現焦慮不安的情緒，還有自責、缺乏價值感等負面影響，父母和學校師長平常就該多注意學生情緒反應。

吳慧菁說，有些孩子遭到侵害後即使歷經一段時間仍可能在生活中產生很多負面情緒，長期累積下來可能會影響她（他）一輩子，例如走過事發地、相似場景的時候會觸景導致害怕、不安，夜間惡夢驚醒、身體不適等，這都是創傷後壓力症候群的症狀，甚至有些女孩子會自責、覺得自己廉價，惡化到對性觀念的轉變，這些都要盡早協助孩子走出陰影。

請繼續往下閱讀...

吳慧菁提醒，家長、諮商輔導老師和學校師長要和小孩談起這事件時等於要讓被害人重新經歷過這段痛苦，所以要讓被害人感覺「安全、信任、受到支持、自在（comfort）」願意時談，避免再度受到創傷，並呼籲家長和師長們多一點對孩子生活情緒上的敏感度、主動關心，避免一次的陰影影響往後一生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法