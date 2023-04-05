15歲少年 6度性侵女同學

台北捷運世貿站廁所乾淨明亮，竟被15歲少年當做性侵女同學的犯罪場所。（記者楊國文攝）

2023/04/05 05:30

北捷廁所等地淪性侵場所 少女產生創傷後壓力反應：是破碎娃娃

〔記者楊國文／台北報導〕人來人往的台北捷運廁所竟被當做性侵場所！

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男女朋友 被性侵嚇呆

台北市十五歲少年被同校女同學指控，在台北捷運世貿站廁所等處，共六度性侵她，她應訊無助表示「他每次都硬要」，還自責遭性侵後「覺得自己不乾淨」、「是破碎娃娃」，少年被移送少年法庭僅被裁定交付保護管束；民事部分，高等法院認定少女被性侵影響身心發展情節重大，判少年、父母應連帶賠償八十四萬多元確定。

被害少女指控，二○二○年五月至七月間兩人為男女朋友，都只有十五歲，沒想到對方卻在台北市大安區就讀學校的無障礙廁所、捷運世貿站廁所、商店廁所內、某撞球館廁所等地，違反其意願，六度性侵她得逞。

少女表示，遭對方性侵後身心煎熬，由於被性侵時遭壓制住手腳，導致她從此害怕他人碰觸其手腳，甚至夏天炎熱時仍穿外套包裹身體，醫院精神科診斷她為「創傷後壓力反應」，她因此轉學。

找她「發洩」 回回都硬來

少女指出，第一次在學校無障礙廁所被對方性侵時，她一直反抗說不要，也把手擋在胸前，仍被強迫脫光衣服，她說當時「我已經懵了，嚇呆了，就被性侵了」，事後對方一直傳LINE給她說要「發生關係」，她都未答應，之所以還跟他在一起，原以為他是很重感情的人，豈知只想找她「發洩」，每次都拉她進廁所「硬要」得逞。

少年保護管束還判賠

被指控的少男觸犯強制性交罪，僅被台北地院少年法庭裁定交付保護管束確定。民事部分，少女在父親陪同下提告要求少男和父母連帶賠償精神慰撫金一百廿萬元及醫療費等四萬多元共一百廿四萬多元。

少男和父母卻指稱，二人是合意發生性關係後分手，分手後少女行為正常，也和兒子一同出遊，並無「創傷後壓力反應」，她雖曾就醫，但與兒子發生性行為一事無關。

台北地院判決，少男和父母應連帶賠償少女精神慰撫金卅萬元、醫療等費用四萬多元共卅四萬多元。少女和家人不服提起上訴。

二審 精神慰撫金拉高

高等法院審酌少女在警詢、一、二審指稱遭性侵說詞均一致，亦將遭性侵告知三名好友，且事後罹患創傷壓力症候群並有情緒不穩等情形，遭性侵事證明確，不應以未立即報案而推論是合意性交，認定精神慰撫金應提高為八十萬元為適當，醫療等費用仍是四萬多元，判少男和父母應連帶賠償八十四萬多元確定。

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