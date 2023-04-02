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    彩虹菸教父 豪宅製毒栽了

    警方將林瑞峯（前右）依毒品罪嫌移送法辦。（警方提供）

    警方將林瑞峯（前右）依毒品罪嫌移送法辦。（警方提供）

    2023/04/02 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕有「彩虹菸教父」之稱的天道盟太陽會成員「太陽瑞」林瑞峯，涉嫌成立彩虹菸製毒集團，因毒品罪嫌被通緝後，化明為暗，藏身桃園市一處保全嚴密的豪宅內製造彩虹菸，深居簡出卻改不了對超跑的熱愛，擁有二輛價值各約千萬元的奧迪R8、BMW電動車i8豪車，警方上月卅日破獲其巢穴，起出黑市價格逾兩千萬元的彩虹菸與原料，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

    桃園市警察局執行「社區警政再出發」、「清源專案二．○」勤務，發現綽號「太陽瑞」四十六歲林嫌曾任太陽會中階幹部，率先引進桃園販賣彩虹菸，在該毒品圈裡被稱為「彩虹菸教父」，為躲避通緝，住豪宅持續製造彩虹菸，交給下游藥頭販售。

    林嫌藏身在桃園市區熱鬧的精華地段豪宅，一如附近其他豪宅的保全體系，都自詡自家保全員如同特勤保全，個個身形精壯、身手矯健，只要看到陌生車輛臨時停在豪宅周邊，就會立即趨前關心，讓警方難以安排人員監控；非住戶進入豪宅前，保全員也會仔細查核是否與住戶有約，若未事先聯繫，就不放行。

    兩輛千萬超跑被查扣

    桃市刑警大隊第一隊配合桃園警分局長期蒐證後，三月卅日持桃園地院搜索票前往查獲林男到案，起出彩虹菸一八三五支、已混入毒品菸草的半成品一萬九千一百公克，並查扣疑以販毒所得購買的兩輛豪車。

    警方說，一公克半成品可製成一支彩虹菸，每支價格約一千元，林男的成品與半成品共二萬九三五支，初估價值高達二○九三萬餘元。

    警方起獲林瑞?持有的大批毒品菸草。（警方提供）

    警方起獲林瑞?持有的大批毒品菸草。（警方提供）

    警方扣得林姓男子擁有的兩輛豪車。（警方提供）

    警方扣得林姓男子擁有的兩輛豪車。（警方提供）

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